Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Bahar Cesmeli andrà incontro a una nuova delusione quando scoprirà che la sorellastra Burcu non è compatibile per il trapianto di midollo osseo. La donna capirà che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) è la sua unica ancora di salvezza.

Bahar scopre che il suo midollo osseo non è compatibile con quello di Burcu

Dopo aver effettuato il test del Dna, Hatice scoprirà che Ece non è la sorellastra di Bahar. La donna entrerà in profonda crisi poiché credeva che la figlia dell'amante del suo primo marito potesse donare il midollo osseo a Bahar, visto che Sirin è impossibilitata a causa dell'epatite.

Hatice tirerà un sospiro di sollievo quando l'ex rivale la telefonerà per dirle che la sua secondogenita Burcu, è anche lei sorella di Bahar. La donna farà in modo di avere un campione di Dna della giovane per analizzare la sua compatibilità con Bahar. Dopo il test, Jale comunicherà che il midollo osseo di Burcu non è compatibile con quello di Bahar. Quest'ultima capirà così che Sirin è l'unica persona in grado di salvarle la vita.

Bahar capisce che Sirin è la sua unica ancora di salvezza

Jale chiederà a Bahar di non rivelare a Sirin che è la sua unica ancora di salvezza. Jale temerà che possa smettere di prendere le medicine per curare l'epatite e ritardare il trapianto di midollo osseo. Nel frattempo, Bahar inizierà a stare sempre peggio, anche se nasconderà i suoi malesseri a Nisan e Doruk.

Una corsa contro il tempo che potrà essere fermata solo da Sirin.

Sirin ha scoperto di aver contratto l'epatite

Negli appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine agosto su Canale 5, Bahar, insieme a Nisan, Doruk, Yeliz, Ender e Arif, si sono recati all'hotel di Hikmet per assistere al finto matrimonio tra Ceyda e Peyami. Nel frattempo, Sirin è apparsa molto scossa dopo l’incontro con Sarp al cimitero: un malumore aumentato quando ha scoperto di avere l’epatite. La dottoressa Jale l'ha informata del fatto che non avrebbe potuto donare il midollo osseo per salvare Bahar.

Una volta tornata a casa, Sirin ha detto a sua madre Hatice di aver incontrato Sarp, ma lei è apparsa scettica, credendo che si trattasse di un suo episodio isterico.

Hatice ha cambiato opinione quando è venuta a conoscenza di alcuni dettagli dalla figlia, che l'ha avvisata di non dire a nessuno che Sarp è tornato.

Il giorno seguente, Enver e Arif hanno organizzato una sorpresa per il compleanno di Bahar.