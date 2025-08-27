Le prime puntate della seconda stagione de La Forza di una Donna non sorrideranno al personaggio di Bahar, interpretato nella serie da Özge Özpirinççi: la donna incapperà infatti in un malore, con la dottoressa Jale Demir che le rivelerà di aver urgentemente bisogno di un trapianto di midollo osseo.

L’unica che potrà salvarla sarà Sirin, ma proprio nei frangenti in cui potrebbe essere più utile, la donna risulterà essere irreperibile.

Bahar necessita di un trapianto

Quando il palazzo sarà deserto, Bahar avvertirà un malore. Ceyda e Yeliz saranno infatti al mercato insieme ad Arif, il tutto nell’intento di vendere alcune camicie realizzate con l’aiuto di Hatice durante la convalescenza di Enver.

Sarà Musa a dire loro che Bahar non è andata a scuola per prendere Nisan e Doruk, cosa che darà il là ad un primo ventaglio di preoccupazioni: Yeliz e Arif andranno così a casa di Bahar e la troveranno priva di sensi.

La situazione apparirà subito delicata e la donna verrà trasportata con urgenza in ospedale.

Qui la dottoressa Jale Demir la visiterà, diagnosticando l’esistenza di un’anemia aplastica: il medico farà presente come sia indispensabile contattare Şirin perché possa donare il proprio midollo osseo, il tutto considerato che quello di Burcu, l’altra sorella, non risulta compatibile.

La priorità diventa rintracciare Sirin

Riuscire a capire dove si trovi Sirin diventerà a questo punto la più grande sfida dei protagonisti della soap.

Poco prima che Bahar si sentisse infatti male, Sirin aveva avuto una lite con Enver, che fra le sue cose aveva rinvenuto una busta piena di denaro.

Si tratta dei soldi che le ha dato Suat, pronto ad ogni sforzo pur di evitare che Sarp venga a sapere che Bahar, Nisan e Doruk non sono morti.

Enver domanderà a Sirin da dove provengano quei soldi, lei non risponderà ed Enver la caccerà di casa, con Sirin che si andrà a quel punto a sistemare a casa di Suat.

Nella situazione che ne verrà fuori, Sirin spegnerà il proprio cellulare, nessuno riuscirà dunque a contattarla per informarla delle condizioni in cui versa Bahar, che gioco forza finirà ad essere sospesa tra la vita e la morte.

Gli ascolti della soap

Continua il discreto trend di ascolti della soap turca: nella puntata andata in onda ieri 26 agosto, La forza di una donna ha infatti toccato quota 1.746.000 utenti pari al 22.06%, un dato in crescita rispetto al precedente appuntamento di circa 43mila spettatori.