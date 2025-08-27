Dallo scorso 26 agosto sul web si parlava di un possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e donne, ed era stata lei stessa ad alimentare questa chiacchiera informando i suoi follower che era in viaggio verso Roma. Il giorno successivo, però, la parrucchiera ha smentito indirettamente il suo rientro nel cast del programma pubblicando foto e video della giornata che ha trascorso con le amiche tra tuffi in piscina, grigliate e gelato.

I contenuti social che fanno chiarezza

Nel giorno in cui si è registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne, Ida ha preso un treno e ha raggiunto Roma.

Questo viaggio improvviso ha subito dato il via ad una serie di voci sul futuro della parrucchiera, in particolare su un suo possibile ritorno in studio dopo un anno d'assenza.

Oggi, 27 agosto, è stata la stessa Platano a spiegare perché si è allontanata temporaneamente da Brescia, e il dating-show non c'entra nulla.

Come dimostrano le foto e i video che ha pubblicato su Instagram nelle ultime 24 ore, la 45enne si trova a Roma per fare festa con un gruppo di amiche.

La storica protagonista di U&D, infatti, sta trascorrendo la giornata tra bagni in piscina, balli, travestimenti con look anni '80, grigliate e gelato, quindi nulla a che vedere con la trasmissione della quale è stata prima dama e poi tronista.

Continua l'assenza di Ida dal parterre

Al momento, dunque, Platano ha deciso di non tornare a Uomini e donne nonostante moltissimi fan vorrebbero rivederla in studio.

Le registrazioni della nuova edizione, però, sono cominciate da poco e Platano potrebbe cambiare idea, quindi il suo "no" non è da considerarsi definitivo.

La parrucchiera è affezionata al dating-show e nell'anno in cui è rimasta a casa (per sua scelta) ha continuato a guardarlo tutti i giorni: questa è la prova del fatto che i suoi rapporti con la redazione sono ottimi.

Chi è stato riconfermato tra gli Over

Se per ora Ida è fuori dal cast di Uomini e donne 2025/26, altri personaggi molto discussi sono stati riconfermati dalla redazione dopo la pausa estiva.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della prima registrazione della nuova stagione, svelano che nel parterre Over ci sono ancora Gemma, Sabrina, Marina, Cinzia, Rosanna, Gloria, Agnese, Diego e Alessio.

Giuseppe, che l'anno scorso è stato tra i protagonisti assoluti con storie d'amore e gare di ballo con Gianni Sperti, ha deciso di non tornare perché ha trovato l'amore durante le vacanze.

Nella lista degli assenti, invece, figurano Mario, Margherita, Armando, Barbara, Ruggiero, Guido e chi si è fidanzato nella scorsa edizione, come Morena e Francesco, Valentina ed Emanuele.