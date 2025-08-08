Piril vedrà le foto di Sarp in intimità con Sirin e ne sarà sconvolta nelle prossime puntate de La forza di una donna, anche perché la ragazza le aveva detto di stare con Suat.

Le anticipazioni rivelano che Sirin verrà a sapere che Sarp è andato da Bahar in ospedale e andrà su tutte le furie. Per vendicarsi, la ragazza invierà sul telefono dell'uomo le loro foto in intimità, minacciando di inviarle a Bahar. Il messaggio di Sirin, però, finirà nelle mani di Piril.

Il trapianto di Bahar e il piano di Sirin

Sirin donerà il midollo a Bahar, ma non sarà un gesto d'amore.

La ragazza continuerà ad essere ossessionata da Sarp, tanto che per farsi convincere di seguirlo in ospedale per il trapianto pretenderà di restare da sola con lui. Sarp sarà costretto a cedere al ricatto perché ci sarà in ballo la vita di Bahar, ma Sirin gli imporrà anche di scattare delle foto in intimità. La furbizia di Sirin lascerà senza parole persino Suat che la considererà davvero diabolica. La ragazza, infatti, avrà bisogno di una prova che possa tenere lontano Sarp da Bahar anche quando sarà guarita. Il trapianto andrà bene e la vita di Bahar sarà salva, ma i problemi non saranno affatto finiti, perché Sirin resterà sempre in agguato.

Tutto avrà inizio quando Sarp andrà in ospedale per rivedere la sua amata moglie, ancora ignara del fatto che lui sia in vita.

Ceyda proverà a fermare Sarp ma alla fine, impietosita dal suo grande sentimento, gli permetterà di guardare Bahar mentre dorme. Appena Sarp andrà via, Ceyda chiamerà Hatice per avvertirla della visita di suo genero e per tranquillizzarla sul fatto che Bahar non si è accorta di nulla. Sirin ascolterà la telefonata e andrà su tutte le furie, perché Sarp non ha rispettato la sua richiesta di stare lontano da sua moglie. Per ripicca, la ragazza invierà sul telefono dell'uomo le foto in intimità scattate insieme, minacciando: "Se provi a vedere di nuovo Bahar gliele manderò".

L'ennesimo ricatto di Sirin

Sarp potrà vedere Bahar solo per pochi minuti, ma questo basterà a scatenare la rabbia di Sirin.

Nel frattempo, Piril si troverà nella sua camera da letto ad aspettare il ritorno di Sarp quando squillerà il suo telefono. La donna si renderà conto che suo marito ha dimenticato il telefono a casa e la tentazione di guardare i suoi messaggi sarà grande.

Piril non resisterà e quando vedrà le foto di Sarp in intimità con Sirin sarà sconvolta anche perché la ragazza le aveva detto di essere l'amante di suo padre Suat. La donna uscirà di casa con i due bambini e si dirigerà in ospedale da Bahar. Poco dopo, gli uomini di Nezir faranno irruzione alla villa e toglieranno la vita agli uomini di sicurezza. Quando Sarp rientrerà e vedrà i suoi uomini per terra chiamerà disperatamente Piril. L'uomo penserà al peggio, ipotizzando che Nezir abbia fatto rapire la sua famiglia.

Piril teme che Sarp tornerebbe da Bahar se sapesse che è viva

Nelle puntate in onda in Italia, Piril e Sarp vivono una vita apparentemente tranquilla con i loro due gemelli di appena un anno. Entrambi, tuttavia, nascondono una grande inquietudine dentro. La donna sta studiando un modo per convincere suo marito a ripartire per l'America per tenerlo lontano da Bahar e dalla sua vecchia vita.

Sarp, invece, è tormentato dal ricordo della famiglia che crede di aver perso in un incendio e vuole andare a trovare Enver e Hatice. Piril deve assolutamente impedire a suo marito di parlare con i genitori di Bahar, altrimenti gli direbbero che sua moglie è viva e lui tornerebbe da lei.