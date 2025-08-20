Andrà in onda venerdì 29 agosto in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Tradimento, dopo la lunga pausa estiva. Le anticipazioni rivelano che Selin, sconvolta per aver scoperto che Serra aspetta un figlio da Tolga, andrà nell'ufficio del marito e gli sparerà.

Kahraman si risveglia dal coma

Le anticipazioni della puntata di Tradimento che verrà trasmessa su Canale 5 in prime time venerdì 29 agosto prendono il via dalla confessione che Mualla farà a Celal: Kahraman in realtà è figlio del defunto marito e di una ballerina del ventre e fu affidato alla sorella che non poteva avere figli.

Intanto, Ipek, sconvolta per aver appreso che il padre ha sposato Guzide, andrà a casa di neosposi per affrontarli ma Sezai la disconoscerà come figlia. Ipek sarà costretta ad andare via.

Tolga andrà in ospedale da Oylum per confortarla visto che il marito è in coma, ma proprio in quel momento Kahraman riaprirà gli occhi. Il risveglio di quest'ultimo renderà tutta la famiglia felice. Frattanto, Ipek deciderà di vendicarsi di Yesim e includerà nel suo piano Azra, stanca di essere trattata alla stregua di una baby-sitter. Le due entreranno nell'ufficio di Oltan e prenderanno il suo portatile dove è contenuto un video in cui si vede che Yesim in passato è stata una escort. Intanto, Yesim recupererà i soldi della cauzione ma non li ridarà a Tarik.

Quest'ultimo verrà informato dalla nipote che Yesim non è più in possesso di alcun video per ricattarlo.

Oltan offre denaro a Selin per abortire

Dopo aver scoperto che Dundar è suo figlio biologico, Guzide si recherà da lui con il test del DNA, ma l'uomo non replicherà a tale scoperta. Frattanto, Tarik ospite di un programma televisivo chiederà pubblicamente scusa a Guzide, ma lei e Sezai lo osserveranno con disprezzo. Poi Sezai incontrerà Kadriye e i due si diranno addio.

Serra cercherà del denaro e lo chiederà alla sorella, la quale la caccerà in malo modo. La ragazza si rivolgerà dunque ad Oltan a cui rivelerà di aspettare un figlio da Tolga. Oltan gli offrirà dieci milioni di dollari per abortire e lasciare il paese.

Frustrata, Serra andrà dalla sorella di nuovo e al termine di una discussione dirà anche a lei di aspettare un figlio da suo marito. Selin, ormai fuori di sé per la rivelazione, andrà in ufficio da Tolga e gli sparerà.

Tradimento torna dopo la pausa

Per la felicità dei fan, Tradimento tornerà finalmente in onda dopo una lunghissima pausa estiva per la fase conclusiva della seconda ed ultima stagione. Le nuove puntate non saranno più trasmesse nel daytime pomeridiano dove la fascia oraria che va dalle 14.10 alle 14.45 verrà occupata ancora da Forbidden Fruit, come accaduto durante tutto il periodo estivo ma di venerdì sera.