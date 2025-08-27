Al termine della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e donne sono trapelati i nomi di gran parte dei protagonisti del cast. Al momento, l’unico volto noto del Trono Classico è Jakub Bakkour, che un anno fa aveva partecipato come single a Temptation Island. Oggi figura tra i corteggiatori di Cristiana Anania, recentemente ufficializzata come tronista.

Da Temptation agli studi Elios in un anno

Martedì scorso sono stati presentati due tronisti della nuova edizione di Uomini e donne, Flavio e Cristiana, che hanno esordito nel dating show incontrando i loro primi aspiranti corteggiatori.

Le anticipazioni rivelano che tra i pretendenti presenti, soltanto uno è un volto già noto al pubblico di Canale 5: si tratta di Jakub, il single al quale si è avvicinata Gaia nella stagione 2024 di Temptation Island.

È stato notato soprattutto da Maria De Filippi, dopo che Tina Cipollari ha criticato i ragazzi che erano scesi per l'appuntamento al buio. Quando l’opinionista ha criticato l’aspetto fisico dei nuovi corteggiatori, la conduttrice ha replicato mostrandole più da vicino Jakub.

I primi due tronisti del cast

Mercoledì 27 agosto prevista un’altra registrazione di Uomini e donne e i fan si aspettano di sapere qualcosa in più sul cast.

All'esordio sono stati ufficializzati solo due tronisti e c'è chi è convinto che oggi, o nei prossimi giorni, se ne aggiungeranno altri.

Nessuna coppia di Temptation Island in studio

Chi si aspettava che le prime puntate di Uomini e donne sarebbero state quasi interamente dedicate ai confronti tra le coppie di Temptation Island 2025, sarà rimasto deluso nell'apprendere che non è stato così.

Lo scorso 26 agosto, negli studi Elios non si è parlato del reality estivo, neppure quando l'ex tentatore Flavio Ubirti si è accomodato sul trono, e questo potrebbe dipendere dall'imminente registrazione di uno speciale che dovrebbe essere trasmesso in tv la terza settimana di settembre. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una puntata evento in prima serata, pensata per raccontare al pubblico come sono andate avanti le storie delle coppie dopo la fine del viaggio nei sentimenti.

Per mesi si è vociferato che i fidanzati di Temptation sarebbero stati protagonisti dell'inizio della nuova stagione del dating show, ma evidentemente i piani sono cambiati e la rete ha deciso di dedicare loro un appuntamento in prima serata che dovrebbe essere registrato a breve.