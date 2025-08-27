Cambio di programmazione sulle reti Mediaset dal 1° al 7 settembre 2025. Le novità riguardano Forbidden Fruit, la soap turca pronta a debuttare anche nel weekend di Canale 5 con nuovi episodi.
Situazione diversa per Innocence, che sabato 6 e domenica 7 settembre dovrebbe concludere la sua programmazione per lasciare spazio, dalla settimana successiva, all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
Forbidden Fruit anche nel weekend: cambio programmazione 1-7 settembre
Il palinsesto di Canale 5 si appresta a subire nuovi stravolgimenti nel corso della prima settimana di settembre.
Uno dei più importanti è legato all'appuntamento con Forbidden Fruit, la soap turca che da questa estate ha saputo appassionare una vasta fetta di telespettatori.
Le nuove puntate sono confermate in daytime per tutta la stagione autunnale di Canale 5 e dal 6 settembre arriveranno anche nel fine settimana.
Mediaset ha scelto di programmare la soap anche al sabato e alla domenica pomeriggio con episodi della durata di un'ora, in onda dalle 14:30 alle 15:30.
Com’era già successo in precedenza con Tradimento, non si esclude che possa essere proprio Forbidden Fruit a trainare la puntata del sabato di Verissimo, mentre di domenica, dal 28 settembre, tornerà Amici, condotto da Maria De Filippi.
Stop per Innocence nel fine settimana di Canale 5
Sabato 6 e domenica 7 settembre, invece, è confermata la messa in onda di Innocence nella fascia oraria delle 17:50.
Secondo quanto si apprende, però, questi dovrebbero essere gli ultimi episodi a essere trasmessi nel daytime del weekend di Canale 5, dato che la soap dovrebbe essere sospesa per fare spazio a Verissimo.
Le restanti puntate della soap potrebbero essere rilasciate in esclusiva sul portale Mediaset Infinity oppure potrebbero trovare spazio su Rete 4.
Gli ascolti in calo di Innocence nel daytime di Mediaset
In queste settimane estive, Innocence ha registrato una media di circa 1,2 milioni di spettatori a puntata, pari a uno share del 13-14%.
La soap aveva debuttato con ascolti decisamente migliori, che si aggiravano intorno al 17%, calati dopo lo spostamento nello slot del tardo pomeriggio con l’obiettivo di trainare il game show Sarabanda.
Una scelta che ha azzoppato il prodotto, determinando un sostanziale calo di spettatori rispetto alle prime puntate trasmesse nello slot orario delle 14:30, subito dopo Beautiful.