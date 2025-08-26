Sono passati più di tre mesi e mezzo dall'ultima registrazione di Uomini e donne e oggi, martedì 26 agosto, gli studi Elios hanno riaperto i battenti. Le prime anticipazioni che sono trapelate sulla puntata che andrà in onda lunedì 22 settembre, sono quelle sui tronisti del cast 2025/26. Su Witty Tv e sui canali social della trasmissione, infatti, sono stati pubblicati i video di presentazione di Flavio Ubirti e di Cristiana: lui è stato uno dei single di Temptation Island, lei è una 22enne siciliana che lavora in radio.

L'identità di due nuovi tronisti

Anche se manca circa un mese al ritorno di Uomini e donne in televisione, le registrazioni sono iniziate e sul web stanno già circolando alcune anticipazioni di quello che sarà trasmesso su Canale 5 il 22 settembre.

Le prime puntate della nuova stagione sono dedicate soprattutto alla presentazione del cast (sia giovane che Over), quello sul quale i fan hanno fatto teorie per tutta l'estate.

A cercare l'anima gemella comodamente seduto sulla poltrona rossa, sarà sicuramente Flavio Ubirti: con un video che è stato caricato su Witty Tv, la redazione ha confermato che il tentatore di origini toscane è uno dei tronisti dell'edizione 2025/26 del dating-show.

Accanto al tentatore si è accomodata Cristiana, una giovane 22enne di origini siciliane che dovrebbe essere alla sua prima esperienza in televisione.

La ragazza, che di professione è speaker radiofonica, si è descritta come una persona logorroica ed entusiasta.

Il bilancio della passata stagione

Nel corso dell'edizione di Uomini e donne che si è conclusa lo scorso maggio, sul trono si sono alternati sei tronisti e solo due di loro sono riusciti a trovare l'amore al termine del loro percorso.

Chi ha seguito la scorsa stagione del dating-show, infatti, ricorderà che Michele, Alessio, Francesca e Chiara sono andati via senza fare la scelta: i due ragazzi si sono ritirati per mancanza di corteggiatrici, mentre Sorrentino ha provato a dare una possibilità alla sua conoscenza con Gianluca ma le cose non sono andate bene.

L'esperienza della 23enne di Pompei, invece, è durata poche settimane: dopo aver fatto una sola esterna, la giovane ha deciso di abbandonare il trono per tornare con l'ex fidanzato Riccardo.

Martina e Ciro, Gianmarco e Cristina sono le uniche coppie di giovani che si sono formate durante l'edizione 2024/25 del programma che permette a chi partecipa di trovare la persona giusta.

Il meccanismo del programma

Da diversi anni le puntate di Uomini e donne sono quasi equamente divise tra trono Over e trono Classico: spetta a Maria De Filippi scegliere quali storie approfondire chiamando al centro dello studio dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici con qualcosa di interessante da raccontare.

La conduttrice dà spazio ai personaggi che piacciono di più oppure a quelli che regalano spunti di discussione al pubblico: l'anno scorso, per esempio, Giuseppe è stato al centro delle dinamiche per mesi sia per le sue frequentazioni che per le gare di ballo che ha fatto con Gianni Sperti.