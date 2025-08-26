La registrazione di Uomini e donne del 26 agosto è servita soprattutto a presentare il cast dell’edizione 2025/26. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano chi è stato riconfermato nel parterre Over e chi, invece, è rimasto fuori. Mario Cusitore e Margherita Aiello, ad esempio, non erano in studio e dovrebbero essere esclusi definitivamente, mentre Giuseppe Molonia ha scelto di non partecipare alla nuova stagione perché ha trovato l’amore durante l’estate.

Chi non era in studio al debutto

Il 26 agosto è ufficialmente iniziata l'edizione 2025/26 di Uomini e donne: il cast si è ritrovato in studio per registrare la puntata che andrà in onda il 22 settembre.

Le anticipazioni più attese dai fan erano quelle sui tronisti e sui componenti del parterre Over, in particolare su chi è stato riconfermato dopo la pausa estiva.

Leggendo l'elenco delle dame e dei cavalieri della nuova stagione, è anche facile dedurre chi è stato escluso, almeno per il momento.

Alle riprese odierne non hanno partecipato Mario e Margherita, due protagonisti della passata edizione anche per via del flirt che hanno avuto. Mario non dovrebbe essersi fidanzato durante le vacanze, mentre Margherita è tornata single a giugno dopo la rottura con Dennis.

Attualmente i due non figurano nel parterre di U&D, ma gli studi Elios sono sempre aperti e non sono da escludere eventuali colpi di scena in futuro.

La decisione di Giuseppe

Un altro veterano che non parteciperà alla nuova edizione di Uomini e donne è Giuseppe.

Ha preso parte alla registrazione del 26 agosto, ma solo per confrontarsi con Rosanna sui motivi che hanno causato la loro rottura.

Dopo aver parlato con l'ex fidanzata, non si è accomodato nel parterre, anzi, ha annunciato che si è fidanzato durante le vacanze e non ha nessun interesse a tornare nel programma.

I commenti sul ritorno di Federico Mastrostefano

Tra le anticipazioni della registrazione del 26 agosto, c'è anche quella sul ritorno nel cast di un ex tronista molto discusso: Federico Mastrostefano, protagonista nel 2009, è uno dei cavalieri della nuova edizione di Uomini e donne.

ve lo ricordate???? è tornato nel parterre over pic.twitter.com/S8dGah79CP — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 26, 2025

"Cosa? A questo punto deve tornare anche Eliana", "Non ci credo", "Ma dove l'hanno pescato?", "Non si vedeva dai tempi dell'Isola dei famosi", "Secondo me farà la fine di Mario, lo sgameranno subito appena farà qualcosa", "Ma è vero?", "Il suo trono è durato 12 anni ed è stato casa, che bello", "Lui sì e Aurora, Armando, Cristina e Barbara no, assurdo", si legge su X da quando sono trapelati i nomi dei componenti del parterre Over della stagione che debutterà in tv il 22 settembre.