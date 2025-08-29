Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025, le cose non si metteranno affatto bene per Roberto. Dopo aver colpito Gennaro, l'uomo dovrà affrontare le conseguenze legali del suo gesto.

A quanto pare Gagliotti verserà in gravi condizioni, mentre Ferri rischierà un'accusa di aggressione e tentato omicidio, corroborata da moventi e testimonianze.

Gennaro in gravi condizioni

Gennaro (Carlo Caracciolo), dopo aver scoperto il complotto ordito contro di lui con l’aiuto di Antonietta (Rita Rusciano), irromperà ai Cantieri e aggredirà Marina (Nina Soldano).

In quel momento Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) interverrà in difesa della moglie e ne nascerà una colluttazione violenta che finirà nel peggiore dei modi, con Gagliotti a terra e sangue che gli scorrerà dalla nuca.

Le condizioni dell’uomo saranno gravi e l’ospedale parlerà di edema cerebrale, mentre la polizia aprirà subito un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. Roberto e Marina proveranno a trovare una versione comune per difendersi dalle accuse, ma la pressione delle testimonianze e delle indagini di Torre rischierà di metterli seriamente in difficoltà. Persino Luciana e gli operai non potranno fare altro che puntare il dito contro Ferri, considerati i recenti eventi.

Il tentativo disperato di Roberto Ferri

Attualmente Roberto sta sostenendo una causa per aggressione contro Alberto Palladini, inoltre l'uomo ha diversi precedenti a suo carico e un’accusa di aggressione e tentato omicidio potrebbe spalancare le porte del carcere per lui.

Vista la situazione disperata, Ferri farà un tentativo estremo e rivolgerà un appello a Gennaro per spingerlo a non denunciarlo, con l’obiettivo di preservare i Cantieri e sotterrare l’ascia di guerra per il bene degli affari. Ovviamente Gennaro non acconsentirà e, anzi, farà il possibile per rovinare Roberto.

Vinicio e Alice tornano a Napoli

Intanto Antonietta, pur scossa dall’accaduto, tenterà un riavvicinamento al marito, mentre Vinicio si presenterà deciso a difendere il fratello con ogni mezzo.

Il ritorno a Napoli di Vinicio (Gianluca Spagnoli) e Alice (Fabiola Balestriere) coinciderà con l’aggravarsi delle condizioni di Gennaro, mentre Antonietta vivrà con angoscia l’idea di poter perdere il marito al quale, nonostante tutto, continuerà a restare legata. Ma sarà proprio Gagliotti a rifiutare qualsiasi coinvolgimento della moglie, scegliendo invece di manipolare Vinicio e cercando di trascinarlo dalla sua parte.

Questo avrà un peso decisivo perché inizieranno i primi contrasti con Alice, che si sentirà sempre più in disparte e temerà un allontanamento dal compagno. Sullo sfondo, Marina combatterà con tutte le sue forze per difendere sé stessa, il marito e i Cantieri dalla vendetta di Gagliotti, in una spirale di tensione che promette nuovi colpi di scena.