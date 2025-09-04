Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 questo weekend da venerdì 5 a domenica 7 settembre, annunciano che Bill Spencer confiderà a Liam di aver ritrovato il suo amore del passato Poppy, riscoprendo sentimenti mai sopiti. Nel frattempo R.J. e Luna vivono momenti di serenità interrotti dall'irruzione di Poppy, che sconvolgerà il loro equilibrio. Intanto Li sarà decisa a contrastare la relazione di sua sorella mentre si prepara un inaspettato trasferimento di Wyatt.

Bill e Poppy: un amore risvegliato dal passato

Mentre Bill Spencer si confida con suo figlio Liam, ammette di aver ritrovato Poppy, un amore di gioventù che aveva sottovalutato nel fervore della sua carriera.

L'incontro, avvenuto molti anni fa durante un festival musicale, ha risvegliato in lui emozioni sopite e un desiderio di riconsiderare il loro rapporto. L'intensa chiacchierata tra Bill e Liam sottolinea quanto questa scoperta abbia toccato il magnate, spingendolo a immaginare un futuro con Poppy al suo fianco. Tuttavia la situazione non è semplice poiché Li, sorella di Poppy, è convinta che questa relazione possa destabilizzare la famiglia e non si fa remore a esprimere il suo disappunto.

Tensioni familiari e nuove dinamiche

R.J. e Luna sono al centro delle dinamiche familiari, mentre si trovano ad affrontare le tensioni causate dalla riapparizione di Poppy. Nonostante gli sforzi di R.J. e Luna per mantenere la loro relazione serena, l'arrivo di Poppy porta un’ondata di emozioni contrastanti.

Li, con il suo atteggiamento critico, non manca di sottolineare i rischi che vede nel rapporto tra sua sorella e Bill alimentando i dissapori familiari. Luna, colpita dal comportamento della zia, si sfoga con R.J. confessandogli le sue preoccupazioni per il futuro della loro famiglia.

Nel frattempo si avvicina il momento di consegnare la casa sulla spiaggia a R.J., un gesto che segna un nuovo inizio per i due giovani.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella precedente puntata di Beautiful, in onda giovedì 4 settembre, R.J. e Luna si sono concessi un momento di intimità nella casa sulla spiaggia, ignari della presenza di Bill e Poppy nella stanza accanto. Questi ultimi, per evitare imbarazzi, hanno finto di essere arrivati per caso.

Intanto a casa Forrester Eric è stato accolto con gioia da Donna, Brooke e Ridge, che hanno celebrato il suo ritorno e la dedizione dimostrata da Donna durante il periodo di difficoltà.

Intanto Liam ha approfittato di un pranzo con Bill per discutere del nuovo amore del padre, mentre si preparava il trasferimento di Wyatt, fonte di nuovi equilibri per la famiglia.