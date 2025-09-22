Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire da lunedì 22 settembre.

La soap opera turca subirà delle sostanziali variazioni di palinsesto per lasciare spazio ai nuovi appuntamenti con Uomini e donne, il talk show condotto da Maria De Filippi, previsto dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Gli appassionati delle vicende di Alihan, Zeynep e Halit dovranno accontentarsi della messa in onda di puntate ridotte, che avranno una durata massima di circa mezz'ora al giorno.

Con l'inizio della stagione autunnale, cominciano anche le prime variazioni di palinsesto per la rete ammiraglia del Biscione: da lunedì 22 settembre, in daytime, ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, il popolare talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

La trasmissione anche quest'anno potrà contare sulla presenza di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino nei panni di opinionisti ai quali si affiancheranno dei veri e propri volti storici del trono over, come nel caso di Gemma Galgani, pronta ancora una volta a rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Il ritorno del talk show dei sentimenti comporterà una drastica riduzione in daytime per Forbidden Fruit, che non avrà più una durata massima di un'ora e mezza così come è accaduto nel corso delle ultime settimane di settembre.

Da questo lunedì pomeriggio e per le prossime settimane autunnali, le puntate di Forbidden Fruit saranno tagliate di un'ora e andranno in onda soltanto per mezz'ora al giorno.

La fascia oraria è quella che va dalle 14:15 alle 14:45 circa, subito dopo Beautiful che dal 30 settembre subirà un'ulteriore drastica riduzione per lasciare spazio al daytime del Grande Fratello, slittando alle 13:55 circa.

Nonostante il taglio nel daytime feriale, la soap turca non recupererà con la messa in onda al sabato pomeriggio, così come accadrà con La forza di una donna, di cui sarà trasmessa una puntata speciale di due ore, prima di Verissimo.

Zeynep volta pagina nelle prossime puntate della soap Mediaset

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi di Forbidden Fruit rivelano che per Zeynep arriverà il momento di lasciarsi alle spalle la sua relazione con Alihan.

La donna deciderà di accettare il corteggiamento di Dundar: tra i due nascerà un feeling speciale che ben presto li porterà a un passo dall'altare.

Zeynep accetterà la proposta di matrimonio del suo nuovo fidanzato, lasciando spiazzato e senza parole Alihan.