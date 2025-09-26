Nelle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Zeynep Yilmaz deciderà di voltare pagina dopo aver capito che Alihan Tasdemir (Onur Tuna) non ha intenzione di divorziare da Ender Celebi. La donna chiederà a Dundar di diventare suo marito nel corso di una cena.

Zeynep crede di essere stata presa in giro da Alihan

Tutto inizierà quando Dundar ruberà il telefonino di Ender per eliminare alcune registrazioni che dimostrano che Yildiz ha tentato di boicottare il matrimonio tra Zehra e Kemal. La moglie di Halit andrà incontro a una brutta sorpresa quando troverà alcune foto di Ender a letto con Alihan.

Yildiz crederà che i due abbiano consumato il loro matrimonio, essendo all'oscuro che le foto erano state scattate quando Tasdemir era completamente ubriaco. La donna avviserà subito Zeynep, che inizierà a pensare che Alihan l'abbia nuovamente presa in giro poiché le aveva giurato che stava divorziando dalla moglie.

Zeynep chiede a Dundar di sposarla

Zeynep volterà pagina, credendo che Alihan non abbia mai voluto lasciare Ender. Nel corso di una cena, la donna chiederà a Dundar di diventare suo marito. L'uomo accetterà la proposta di nozze anche se il giorno dopo chiederà a Zeynep di essere completamente sincera poiché ha capito che non è veramente innamorata di lui. La donna rivelerà a Dundar di aver capito che per lei non c'è spazio per l'amore ma solo per un matrimonio basato sulla serenità.

L'uomo andrà avanti coi preparativi di nozze, acquistando anche un anello di fidanzamento. Dundar consegnerà il prezioso gioiello a Zeynep davanti ad Alihan durante una cena organizzata da Yildiz.

Erim ha dimostrato di avercela con Ender per essersi sposata con Alihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Dundar si è presentato alla Falkon Airlines per mostrare alcune auto a Zeynep dopo che avevano avuto un litigio il giorno prima. Alihan ha assistito a tutta la scena e si è preoccupato quando ha visto Dundar in possesso di un'arma. Zeynep ha invitato l'ex fidanzato a farsi gli affari suoi.

Ender, invece, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del matrimonio con Alihan davanti a Zeynep, che è rimasta molto scossa dalla novità.

Celebi ha poi raggiunto suo figlio Erim, che irritato dalla sua presenza l'ha cacciata in malo modo. Il ragazzo ha dimostrato di avercela con Ender per essersi sposata con Alihan, distruggendo ogni speranza di rimettere insieme la sua famiglia. Erim ha poi portato a casa alcuni amici che hanno infastidito Yildiz con il loro comportamento. Quest'ultima esasperata ha cacciato il gruppo dalla tenuta.