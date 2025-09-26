Nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, c'è stata la confermata stanza con tutti i concorrenti di Ballando con le stelle. Per quanto riguarda la partecipazione di Barbara D'Urso , la diretta interessata ha fatto chiarezza su alcuni pettegolezzi legati alla sua partecipazione: "Non c'è nessun cachet astronomico, ho accettato come tutti il ​​compenso offerto dalla Rai".

Le parole di D'Urso sul cachet

L'arrivo di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle ha suscitato un grande clamore mediatico. L'ex conduttrice di Pomeriggio5, durante la conferenza stampa del programma ha spiegato i motivi che l'hanno portata ad accettare di scendere in pista: "Tutti pensano che io sappia ballare, ma non è così".

Poi la diretta interessata ha riferito che non è stato facile accettare la proposta di Milly Carlucci, ma alla fine ha deciso di mettersi in gioco per ripartire dopo il periodo fuori dal piccolo schermo: "Riparto da qui, con grande amore".

In merito al compenso ricevuto, su Barbara D'Urso ne sono state dette di ogni ma la 68enne ha messo a tacere ogni gossip sul suo conto: " Non c'è nessun un cachet astronomico, questa cosa è molto lontana dalla realtà. Ho accettato come tutti il ​​cachet offerto dalla Rai, sono qui per mettermi in gioco". Sulla giuria invece, la concorrente ha ammesso di non temere i giudizi di nessuno ma di voler pensare solo a fare bene in ogni coreografia.

Nessun commento sull'addio a Mediaset

In occasione della conferenza stampa, a Barbara D'Urso è stato chiesto anche dell'addio a Mediaset.

La diretta interessata ha preferito evitare di parlare del suo passato, ma al tempo stesso si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "I motivi del mio addio un giorno verranno fuori, ma non adesso". In merito al suo modo di condurre, però, la 68enne ha fatto una precisazione: "Mi viene chiesto di fare televisione in quel modo, era un lavoro concordato con gli autori".

Il cast di Ballando con le stelle

Il cast di Ballando con le stelle, è così formato: