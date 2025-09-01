Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dall'8 al 12 settembre svelano che, accogliendo la richiesta di Yildiz di non vedere più l'ex moglie, Halit licenzierà Ender.

Zerrin mette in difficoltà Zeynep

Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 8 a venerdì 12 settembre prendono il via dall'annuncio di Halit a Erim, Zehra e Lila durante una colazione che Yildiz è in attesa di un figlio. La novità non verrà presa bene soprattutto da Erim che sperava in una riconciliazione tra Halit e la madre Ender.

Hakan verrà incaricato da Alihan di licenziare Hira. Successivamente, Alihan non approverà la frequentazione tra la nipote Hira ed Emir e licenzierà quest'ultimo impedendole di rivedere di nuovo la ragazza. Lila, disperata, chiederà l'aiuto di Zeynep, la quale la rassicurerà promettendole che cercherà di parlare con Alihan per fargli cambiare idea.

Zerrin inviterà Zeynep a prendere un té con lei ed altre amiche ma l'intenzione della donna sarà quella di mettere in difficoltà Zeynep poiché tra le invitate ci sarà anche la madre di Hira che la accuserà del licenziamento della figlia. Zerrin stessa non sarà benevola con Zeynep.

Frattanto, Ender, scoperta la gravidanza di Yildiz, sarà certa che il bambino potrebbe essere un impedimento alla sua riappacificazione con Halit e cercherà un modo con il fratello di farle perdere il figlio.

Così, fingendo di stare male andrà al pronto soccorso con l'unico scopo di rubare la cartella medica della sua rivale in amore. In questo modo, Ender scoprirà che Yildiz ha mentito sulla sua gravidanza e il mattino successivo andrà da Halit per rivelare al suo ex la notizia.

Ender chiede a Kemal di diventare suo complice

Alihan rientrerà ad Istanbul ed attenderlo ci saranno Hakan e Zeynep. A casa tutta la famiglia lo accoglierà ma in questa circostanza Alihan dirà a tutti che Hira lo ha rapito.

Yildiz chiederà al marito di non vedere più la sua ex moglie così Halit licenzierà Ender accusandola di aver falsificato la cartella clinica della moglie. Ender così andrà da Alihan chiedendola che il fratello possa rimanere in azienda fino a quando lei non riuscirà ad affittare un nuovo ufficio.

Poi, Ender si recherà da Kemal chiedendole aiuto per rovinare una volta per tutte Halit togliendogli tutto.

Zeynep ascoltando una conversazione tra Alihan e Halit sentirà quest'ultimo dire di non essere felice della gravidanza della moglie poiché gestire una donna incinta non è facile. Poi, Zeynep dovrà affrontare Zerrin che ostacolerà la sua relazione con Alihan ma la ragazza affermerà che il rapporto con il fidanzato andrà avanti nonostante tutto.

Irem inviterà Zeynep ad un suo concerto in un locale. Durante la serata, tra Zeynep ed Hakan si instaurerà un feeling inaspettato.

Nuova programmazione di Canale 5

In attesa del ritorno di Uomini e Donne, un piccolo cambio di programmazione è previsto per il pomeriggio di Canale 5.

Da lunedì 1 settembre, infatti, dopo Beautiful alle 14:25 partirà una nuova puntata di Forbidden Fruit che però si prolungherà fino al 15:15. A seguire andrà in onda If you love, e alle 15.50 inizierà La forza di una donna. La soap poi alle 16:45 cederà il posto al nuovo programma informativo Dentro la notizia.