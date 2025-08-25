Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 settembre rivelano che Ender, disposta a tutto per conquistarsi l'attenzione dell'ex marito, comincerà a frequentare Bulent per far ingelosire Halit.

Kemal chiede a Yildiz di fuggire con lui

Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 settembre prendono il via dal ritorno di Halit sotto il tetto coniugale, ma con Yildiz la situazione sarà tutt'altro che distesa. Frattanto, Ender provando a far ingelosire Halit comincerà a frequentare Bulent, suo ex corteggiatore.

Intenzione di Ender sarà quella di attirare l'attenzione del suo ex marito.

Zeynep andrà a cena con Caner ed Emir e in questa occasione scoprirà che Alihan sta frequentando Hera. Frattanto Ender cercherà un modo per mettere in cattiva luce Yildiz e spingerà Halit ad offrirle tanti soldi dicendosi cerca che lei li accetterà per fuggire. Ma Kemal informerà Yildiz del subdolo piano che Ender ha suggerito a Halit. Così quando quest'ultimo farà alla moglie il dono di un'ingente somma di denaro, Yildiz rifiuterà ribadendo di volere da soltanto tanto affetto. Poi Kemal chiederà a Yildiz di scappare con lui ma lei di fronte a questa richiesta si dimostrerà incerta e titubante.

Zeynep scopre che Halian voleva sposarla

Emir racconterà a Caner di scriversi con Lila. Ender, invece, organizzerà un piano per poter incontrare Erdem Bilir. Intanto, Hira racconterà a Zeynep che nelle fedi in possesso di Alihan è incisa una data speciale. La ragazza capirà così che poco prima di lasciarla, l'intenzione di Alihan era quella di chiederle di sposarla.

Ender si farà accompagnare da Erdem alla festa per l'inaugurazione dell'hotel nel tentativo di far ingelosire ancora Halit. Ma in questa occasione, Ender farà una scoperta sconcertante: il misterioso investitore Atakan altri non è che Kemal.

Forbidden Fruit in onda alle 14:10 anche in autunno

Forbidden Fruit si è conquistata un posto nel cuore dei telespettatori.

Partita come 'sostituta' di Tradimento che è andata in pausa per tutto il periodo estivo, la soap turca da subito ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per attrarre il pubblico. Lo dimostrano i dati d'ascolto registrati durante un periodo notoriamente complicato per il piccolo schermo di luglio e agosto. Quasi sempre lo share si è attestato intorno al 20%, arrivando a sfondare certe volte questa soglia già elevata.

Per questa ragione, la sua collocazione delle 14.10 nel palinsesto di Canale 5 verrà mantenuta anche nel periodo autunnale. Tradimento, invece andrà in onda in prima serata, probabilmente sempre il venerdì anche se ancora in merito non vi sono comunicazioni ufficiali.