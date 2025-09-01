Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una rivelazione importante da parte del signor Argun ai suoi figli. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 14:10 su Canale 5, Halit informerà Zehra, Lila ed Erim della gravidanza di Yildiz. Nel frattempo, Alihan scoprirà che Emir frequenta Lila e deciderà di licenziarlo. Zeynep, invece, cadrà in un tranello orchestrato da Zerrin, che cercherà di screditarla. Spazio anche alle vicende di Ender, che fingerà un malore per riuscire a rubare la cartella clinica di Yildiz.

Halit svela ai suoi figli che Yildiz è incinta

Halit approfitterà di una colazione in famiglia per comunicare ai suoi figli, Zehra, Lila ed Erim, che Yildiz è incinta. Erim ne rimarrà deluso, perché spera, invece, in una riconciliazione tra suo padre e sua madre Ender. Alihan, intanto, farà una scoperta inaspettata: verrà a sapere che Emir sta frequentando Lila. Furioso, deciderà di licenziare l’amico di Zeynep. Lila, disperata per la situazione, si rivolgerà proprio a Zeynep, sorella di Yildiz, chiedendole aiuto per cercare di risolvere la delicata questione.

Ender finge un malore

Nel frattempo, Zeynep verrà invitata da Zerrin a prendere un tè insieme alle sue amiche, ma l’incontro sarà solo un pretesto per mettere in atto un piano volto a screditare l’ex fidanzata di Alihan.

Intanto, Ender, sconvolta dalla notizia della gravidanza di Yildiz, deciderà di indagare sulla veridicità della situazione. Fingendo un malore, riuscirà a introdursi nello studio del dottor Yusuf e a rubare la cartella clinica di Yildiz. Ender scoprirà così che Yildiz ha mentito sulla gravidanza e si precipiterà da Halit per rivelargli l’inganno della sua attuale moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cem ha scoperto il tradimento di Zeynep

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep e Alihan si sono scambiati un bacio in bagno, osservati di nascosto da Zehra. Quest’ultima ha rivelato l’accaduto durante l’evento organizzato da Ender, mettendo in difficoltà i due ragazzi.

E mentre Cem ha scoperto il tradimento della sua fidanzata, Halit è rimasto spiazzato dalle parole della figlia, che ha causato uno scandalo davanti a importanti partner d’affari. Nel frattempo, Yildiz si è trovata in una situazione complicata: Halit ha scoperto la truffa messa in atto per sottrargli denaro dalla carta di credito. Yildiz ha cercato di giustificarsi, sostenendo che i contanti servissero per pagare cure mediche alla madre, ma il suo comportamento ha incrinato il rapporto con il marito. Halit ha inoltre vissuto due momenti di passione con la sua ex moglie Ender, chiedendole di mantenere il segreto sul loro riavvicinamento. Infine, Emir è tornato in città in cerca di lavoro e ha chiesto aiuto ad Alihan, che ha deciso di assumerlo, nonostante il parere contrario di Zeynep.