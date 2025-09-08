Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano nuove tensioni per i coniugi Argun. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre alle 14:10 su Canale 5, Asuman arriverà portando scompiglio, mentre Yildiz scoprirà di aver perso il bambino, tenendo il marito all’oscuro. Halit, intanto, licenzierà la servitù, non sapendo chi possa aver rubato alcuni gioielli. Spazio anche alle vicende di Zeynep, che noterà una certa freddezza in Alihan.

Yildiz scopre di avere perso il bambino

Yildiz e Halit dovranno affrontare nuovi problemi a causa dell’arrivo improvviso di Asuman, madre di Yildiz e Zeynep.

L’evento provocherà nuove tensioni non solo tra i coniugi Argun, ma anche tra gli altri inquilini della villa, Erim e Zehra, che non gradiranno la presenza dell’ospite. Yildiz, intanto, farà una scoperta dolorosa: verrà a sapere di aver perso il bambino che portava in grembo. Tuttavia, deciderà di mantenere la questione segreta con Halit, confidandosi solo con Asuman. La ragazza architetterà quindi un piano per cercare di riconquistare l’attenzione del marito.

Halit licenzia tutto il personale domestico

Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende di Alihan, che scoprirà chi ha tradito suo padre e, appena saprà l’identità dell’uomo misterioso con cui sua madre ha avuto una relazione, distruggerà parte della casa.

Zeynep proverà a calmarlo, ma sarà costretta a chiedere l’aiuto di Hakan. Halit, intanto, prenderà una decisione drastica: licenzierà tutti i collaboratori domestici, convinto che uno di loro abbia manomesso il sistema di sorveglianza e rubato alcuni gioielli. Zeynep, inoltre, noterà la freddezza di Alihan, mentre Emir confesserà a Zerrin di essere il rampollo di una famiglia importante, suscitando stupore tra i presenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep e Alihan sono tornati insieme

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep e Alihan sono tornati insieme dopo varie incomprensioni e vicissitudini. Mentre Zeynep ha cercato di voltare pagina con Cem, Alihan ha avuto una relazione con Hira, interrotta bruscamente dopo un chiarimento con la sua ex fidanzata.

Hira, dal canto suo, non ha reagito bene, accusando Alihan di averla usata solo per far ingelosire Zeynep. Yildiz, invece, ha rinunciato a fuggire con Kemal, rimanendo sorpresa nello scoprire che l’ex marito è diventato ricco e ha finto di essere povero solo per metterla alla prova. In seguito, lo stesso Kemal ha confessato la sua vera identità a Halit, rivelandogli di essere l’ex marito di Yildiz. Il signor Argun, furioso per la scoperta, ha avuto un’accesa discussione con la consorte.