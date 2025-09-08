Sarp scoprirà che Bahar è viva e in gravi condizioni nelle puntate de La forza di una donna dal 15 al 21 settembre e correrà a cercare Sirin per il trapianto.

Le anticipazioni rivelano che Bahar avrà bisogno urgente del midollo ma Sirin sarà introvabile. Nel frattempo, Arif farà la proposta di nozze alla sua amata e la renderà felice nonostante il momento difficile per la sua salute.

La fuga di Sirin e la proposta di nozze di Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che sarà una settimana molto intensa per i vari protagonisti. La salute di Bahar precipiterà improvvisamente e per lei si renderà sempre più necessario il trapianto di midollo.

Le condizioni della donna, ricoverata in ospedale, saranno molto preoccupanti e questo spingerà Arif a liberarsi di ogni timidezza. L'uomo, infatti, si recherà da Bahar e le farà la tanto attesa proposta di matrimonio. La donna sarà al settimo cielo e condividerà la sua grande felicità con Ceyda. L'amore di Arif sarà per Bahar anche una forte spinta a non mollare in attesa dell'operazione, ma ci sarà un grosso ostacolo a rendere tutto più difficile. Sirin, infatti, andrà via di casa dopo un litigio con Enver e sarà introvabile. La tensione arriverà alle stelle e Hatice non potrà fare altro che pregare per un ritorno di Sirin prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Sarp farà di tutto per parlare con Enver e ci riuscirà, ma lui cercherà di convincerlo che Bahar e i bambini sono morti in un incendio.

L'uomo non si arrenderà e, di fronte alla sua disperazione, Enver non potrà fare altro che cedere: "Bahar è viva ed è in gravi condizioni". Sarp sarà l'unico che potrà salvare la vita a sua moglie: Enver gli chiederà di riportare Sirin a casa se sa dov'è.

La corsa contro il tempo di Sarp per Bahar

Nelle puntate de La forza di una donna dal 15 al 21 settembre, Sarp scoprirà grazie a Piril che Sirin si trova alla villa di Suat. Senza perder tempo, l'uomo andrà da suo suocero a prendere con la forza Sirin e costringerla a donare il midollo. L'impresa non sarà così facile, perché Sirin avrà ancora un asso nella manica da giocarsi. La ragazza accetterà di seguire Sarp solo se prima potrà passare del tempo da sola con lui nella camera da letto.

L'uomo non avrà altra scelta e accetterà: nel frattempo, Bahar e Arif saranno sempre più uniti, ma Doruk e Nisan non saranno al corrente della proposta di nozze.

Sirin e Suat: una pericolosa alleanza

Nelle puntate precedenti, Sirin ha avvertito Suat dell'appuntamento tra Sarp ed Enver. Il padre di Piril ha mandato immediatamente i suoi uomini ad impedire l'incontro. Enver non ha fatto in tempo a dire a Sarp che sua moglie è viva, ma la sua frase "Stai lontano da Bahar", gli ha dato molto da pensare a riguardo. Suat è stato molto riconoscente a Sirin per la sua informazione e l'ha ricompensata con una busta piena di denaro. Nel frattempo, la salute di Bahar è peggiorata di giorno in giorno, tanto che la donna è stata trovata priva di sensi sulle scale di casa da Arif.