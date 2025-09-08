Nel secondo appuntamento settimanale di Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di martedì 9 settembre, Alihan licenzierà Emir: prenderà questa decisione dopo aver scoperto che il giovane sta frequentando Lila. Tasdemir impedirà, poi, alla nipote di avvicinarsi ancora ad Emir mentre Zerrin cercherà di mettere in difficoltà Zeynep con l'aiuto della madre di Hira. Ender, invece, sarà ancora sconvolta dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Yildiz.

Alihan scopre che Emir frequenta Lila e lo licenzia

La puntata del 9 settembre riprenderà dal momento in cui Alihan scoprirà che Emir e la nipote Lila si stanno frequentando.

L'imprenditore andrà su tutte le furie e licenzierà in tronco Emir. Alihan, inoltre, ordinerà a Lila di non vedere mai più il giovane. La nipote di Tasdemir sarà disperata visto che Emir perderà il lavoro a causa sua: per questo motivo chiederà aiuto a Zeynep, l'unica persona in grado di far ragionare lo zio. Zeynep le prometterà di parlare con Tasdemir per cercare di risolvere la situazione. Intanto, Zerrin inviterà Zeynep a prendere un tè con delle sue amiche ma si tratterà di una vera e propria imboscata.

Zerrin e la madre di Hira contro Zeynep: anticipazioni 9 settembre

Zerrin, che non approva la relazione tra Alihan e la sorella di Yildiz, cercherà di mettere in difficoltà Zeynep. All'incontro inviterà pure la madre di Hira, la quale non perderà occasione per accusare Zeynep di essere stata la causa del licenziamento della figlia.

Anche Zerrin attaccherà la fidanzata del fratello facendola sentire a disagio. Quando se ne andrà via, Zeynep andrà in un negozio di scarpe dove incontrerà Hira, la quale la farà mandare via dal commesso. Ender, invece, cercherà di trovare un modo per far perdere il bambino a Yildiz. La gravidanza della moglie di Halit sarà per Ender un ostacolo nel suo piano per riconquistare l'ex marito. Nelle puntate successive, Ender riuscirà ad entrare in possesso della cartella clinica di Yildiz dalla quale risulterà che non è in incinta. Ender andrà subito ad informare Halit, il quale obbligherà la moglie a ripetere il test di gravidanza.

Cambio programmazione Forbidden Fruit: stop nel weekend

Dopo gli appuntamenti speciali andati in onda nel weekend del 6 e 7 settembre, Forbidden Fruit continuerà ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì per le restanti settimane di settembre.

Sabato 13 e domenica 14, infatti, dalle 14:30 alle 16 circa, Mediaset trasmetterà delle puntate extra large de La Forza di una donna, la soap Tv turca che narra la storia di Bahar. La serie farà traino alle prime puntate stagionali di Verissimo, il talk di Silvia Toffanin che tornerà con una nuova edizione proprio nel secondo weekend di settembre.