Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Dündar sorprenderà tutti chiedendo a Zeynep di sposarlo durante una cena a Villa Argun. Al momento della proposta sarà presente anche Alihan, che resterà scioccato nel vedere la donna che ama accettare l’anello di un altro uomo.

Yildiz rivela a Zeynep il tradimento di Alihan con Ender

Un incontro tra Yildiz e Zeynep si rivelerà una vera doccia fredda per quest'ultima, visto che la sorella le rivelerà che Alihan ha passato la notte insieme a Ender. Zeynep non farà altro che pensare a tutte le promesse che le ha fatto, come quella di sposarla appena avrebbe ottenuto il divorzio da Ender, ma Zeynep crederà che siano tutte delle menzogne, così penserà di agire e vendicarsi.

Zeynep decide di vendicarsi accettando la proposta di Dündar

Sa che Dündar è innamorato di lei, così userà i suoi sentimenti per mettere in atto il suo piano. Gli chiederà di sposarsi al più presto, precisando che lei non è innamorata di lui, ma per stare insieme "non bisogna per forza essere innamorati".

Dündar non potrà dirle di no, così le dirà che, al più presto, le comprerà un anello, anche se lei riterrà che non sia necessario.

Cena a Villa Argun: la nuova coppia sorprende tutti

A ogni modo, la sera successiva, Zeynep verrà invitata a cena da Yildiz a Villa Argun. L'occasione sarà festeggiare il rientro di Halit a Londra, città in cui si è recato per il trasferimento di Erim. Alla serata verrà invitato anche Alihan, che accetterà di buon grado di trascorrere la serata con il suo amico ritrovato, Halit.

Non potrà immaginare che sarà presente anche Zeynep, soprattutto che quest'ultima sia in compagnia. Perché al suo fianco ci sarà Dündar, che si renderà responsabile di un gesto che ferirà Alihan.

Alihan sconvolto dalla proposta di matrimonio davanti a lui

Dopo aver annunciato che stanno insieme, Dündar tirerà fuori dalla tasca un anello molto prezioso, che non sarà altro che l'anello di fidanzamento per Zeynep. Glielo metterà al dito e per Alihan sarà come una coltellata al cuore: non si sarebbe mai aspettato che potesse compiere un gesto del genere, anche perché sa bene che Zeynep non è innamorata di Dündar.

Halit si arrabbia con Yildiz per l’invito inaspettato

Alihan non vorrà rimanere un minuto di più in quella casa e si congederà immediatamente.

La cosa dispiacerà a tutti, in particolare a Zerrin e a Halit. Soprattutto quest'ultimo si arrabbierà con Yildiz per aver invitato la nuova coppia. "Io ho solamente invitato mia sorella, non sapevo che sarebbe venuta in compagnia", si giustificherà Yildiz, anche se sarà contenta del fatto che la sorella abbia finalmente dato una lezione ad Alihan, dopo tutto quello che le ha fatto passare.