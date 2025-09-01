José Juan punterà la sua arma e sparerà contro Martina nella puntata de La Promessa di sabato 6 settembre.

Le anticipazioni rivelano che l'ossessione di José Juan per le nozze mancate di Julia e Curro lo porterà a perdere il controllo, convinto che Martina sia la responsabile del fallimento del suo piano. Nel frattempo, Ricardo continuerà a mentire a Pia su sua moglie, facendole credere che fosse morta.

Curro e Julia rifiuteranno il matrimonio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il piano di José Juan e Lorenzo fallirà miseramente. Julia e Curro, infatti, non avranno alcuna intenzione di sposarsi e capiranno che questo sacrificio non onorerebbe la memoria di Paco, ma piuttosto porterebbe vantaggi solo a José Juan.

La decisione di Curro e Julia, tuttavia, sarà presa molto male dal fratello di Paco che si mostrerà molto aggressivo con i due ragazzi. Manuel deciderà di prendere in mano la situazione e affronterà una volta per tutte José Juan, cacciandolo dalla tenuta. Il ragazzo sarà costretto ad andarsene da La Promessa, ma continuerà a covare odio per il matrimonio saltato. José Juan sarà convinto che Julia e Curro non si sono sposati a causa di Martina, visto il forte legame tra lei e il signorino. A questo proposito, José prenderà una drastica decisione e si nasconderà tra i cespugli della tenuta per mettere in atto il suo piano. Martina e Catalina si troveranno in giardino a parlare dell'ultimo incontro con Pelayo.

La figlia di Alonso spiegherà a sua cugina che ha chiuso definitivamente con il suo ex e vuole ricominciare da zero. Questo renderà molto felice Martina che si congratulerà con lei per la sua forza, ma la conversazione verrà interrotta all'improvviso.

La follia di José Juan

Nella puntata de La Promessa di sabato 6 settembre, José Juan punterà il suo fucile contro Martina e farà fuoco. Nel frattempo, Pia affronterà Ricardo dopo aver parlato con Petra e pretenderà di sapere da lui la verità su sua moglie. Il maggiordomo sarà molto infastidito e deluderà Pia con l'ennesima bugia: l'uomo, infatti, continuerà a sostenere che sua moglie è morta molto tempo fa. La tensione sarà alta anche per Marcelo che dopo aver visto l'assistente del duca di Carril temerà di essere stato riconosciuto.

I suoi amici proveranno a consolarlo, dicendogli che probabilmente è passato inosservato e non corre alcun pericolo.

L'ultima grave bugia di Pelayo

Nelle puntate precedenti, Catalina ha insistito con Martina affinché organizzasse un incontro con Pelayo. Nonostante la reticenza di sua cugina, Catalina ha ottenuto quello che voleva, ma l'incontro è andato molto male. Pelayo, infatti, ha confessato che Cruz gli aveva chiesto di sedurre Catalina. Per la ragazza è stato sconvolgente, anche perché ha iniziato a credere che tutta la sua storia con Pelayo è stata una menzogna sin dall'inizio. Il conte ha chiesto perdono a Catalina che però non ha potuto ignorare un fatto così grave. La ragazza è tornata al palazzo in pessime condizioni, tanto che è svenuta cadendo dalle scale. Martina e Curro si sono precipitati a soccorrerla e fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per la sua salute.