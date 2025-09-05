Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Zeynep sorprenderà Dündar con una decisione piuttosto inaspettata: gli proporrà di sposarsi. Un gesto sorprendente che avrà conseguenze decisive nei suoi rapporti con Alihan, visto che Yildiz le ha detto che lui ed Ender hanno avuto dei rapporti.

Alihan pronto a divorziare da Ender

Dopo aver deciso di non portare avanti la sua vendetta con Halit, visto che non era l'amante di sua madre, Alihan penserà a come risolvere i suoi guai con Zeynep. Anche perché, il suo progetto di vendetta, ha previsto il matrimonio con Ender.

Tuttavia, lui sarà chiaro, non avrà nessuna intenzione di restare sposato con lei un secondo in più, così farà preparare dall'avvocato le carte per il divorzio.

Alihan corre da Zeynep per raccontare tutto

Si presenterà, però, un problema: Ender non avrà nessuna intenzione di firmare le carte e ad Alihan non resterà che correre da Zeynep per raccontarle come stanno andando le cose. La ragazza sarà delusa dal suo atteggiamento, rifiutando l'idea di tornare con lui, anche in un prossimo futuro.

Yildiz rivela a Zeynep la verità su Alihan

La vera batosta, però, arriverà quando Yildiz le racconterà qualcosa che riguarda l'intimità di Ender e Alihan. Yildiz le racconterà di essere entrata in possesso del telefono di Ender e di aver visto nella sua galleria fotografica delle immagini che la ritraggono a letto con Alihan.

Zeynep resterà scossa: per settimane, Alihan le ha detto che il matrimonio era solo sulla carta, invece hanno avuto dei rapporti. Stanca del suo comportamento contraddittorio, deciderà di mettere in atto la sua vendetta, in cui coinvolgerà Dündar.

La proposta a sorpresa di Zeynep a Dündar

Quella sera, Zeynep inviterà a cena Dündar e lui resterà stupito quando vedrà la tavola imbandita solo per lui. "Sapevo che volevi darmi una spiegazione, ma non mi aspettavo tutto questo", dirà Dündar, facendo riferimento al fatto che Zeynep è stata fotografata insieme a Hakan. "Non c’è niente da spiegare, Dündar. Hakan è un mio amico, lo sai", replicherà Zeynep, ma Dündar le dirà lo stesso ciò che sente: "Certo… non ho il diritto di chiederti nulla, ma devo dire che ci sono rimasto male.

Dal momento che tutti pensano che siamo una coppia, non è stata una bella cosa".

A quel punto, Zeynep gli dirà per quale motivo l'ha invitato: "Visto che tutti ormai ci credono fidanzati… io dico: portiamo la nostra relazione a un livello superiore". "Un livello superiore in che senso?", risponderà Dündar e Zeynep gli dirà che cosa ha in mente: "Io penso che dovremmo sposarci". Lui resterà senza parole, non immaginando che Zeynep lo sta facendo per pura vendetta.