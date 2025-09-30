Lunedì 29 settembre, su Canale 5, è iniziata la 25° edizione del Grande Fratello . Terminata la diretta, i coinquilini hanno notato un certo feeling tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. Nel dettaglio, l'odontoiatra ha fatto una confidenza alla giovane coinquilina: "Mi sei simpatica". Sebbene la ragazza abbia apprezzato e contraccambiato, al tempo stesso è sembrata frenare l'entusiasmo del compagno d'avventura: "Calma".

Giulio invita Benedetta a ballare il tango

Terminata la prima puntata del GF, i concorrenti ne hanno approfittato per conoscersi meglio.

Mentre Donatella stava ironizzando sull'età dei concorrenti, Benedetta e Giulio si sono messi sotto la coperta insieme. Agli sguardi maliziosi degli altri gieffini, l'odontoiatra ha immediatamente fatto una precisazione: "Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo". Anche Francesca ha rassicurato tutti sul fatto che fra i due non fosse accaduto nulla sotto il plaid. Prima di andare a dormire, Carotenuto ha invitato la coinquilina a ballare il tango e poi si è lasciato andare ad una confidenza: "Mi sei simpatica" . Dal canto suo la salumiera ha contraccambiato i complimenti, ma al tempo stesso è sembrata frenare l'entusiasmo del gieffino: "Anche tu mi stai stai simpatico e sei bello, ma con calma".

Il cast del Grande Fratello

Ieri, è iniziata una nuova edizione del GF con Simona Ventura alla conduzione. Le dinamiche scaturite all'interno del reality show sono commentate in studio da tre ex gieffini storici: Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani.

A varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia sono stati:

Anita Mazzotta

Benedetta Stocchi

Domenico D'Alterio

Donatella Mercoledìsanto

Francesca Carrara e Simone De Bianchi (attualmente mamma e figlio gareggiano come unico concorrente)

Francesco Rana

Giulia Soponariu

Giulio Carotenuto

Grazia Kendi

Jonas Pepe

Matteo Azzali

Omer Elomeri

Al termine della prima puntata la conduttrice ha aperto il primo televoto di quest'edizione, dove i tre concorrenti più votati saranno immuni dalle nomination della seconda puntata.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla prima puntata del GF.

"È così bello vederli tutti uniti, felici e sorridenti sapendo che tra un mese al massimo litigheranno per la minima cosa", ha ironizzato un utente. Un altro telespettatore invece si è complimentato per la conduzione di Ventura: "Siamo alla prima puntata, ma si respira già una ventata di leggerezza". Tra gli utenti c'è chi si è detto entusiasta del cast: "Grazia ci darà sicuramente delle grandi soddisfazioni". Infine c'è chi ha commentato il feeling tra Giulio e Benedetta: "Sono pronta a sostenerli come coppia".