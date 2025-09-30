Ieri, 29 settembre su Canale 5 è iniziata una nuova edizione del Grande Fratello. Terminata la prima puntata, c'è stata la prima gaffe da parte della regia: i concorrenti si trovavano in giardino per scambiare due chiacchiere e conoscersi meglio quando hanno sentito un audio proveniente dal microfono degli autori. Nel dettaglio, è stato dimenticato il microfono acceso in confessionale.

La gaffe della regia

Il momento è stato immortalato da un telespettatore sintonizzato su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre, dove viene mostrata la diretta h24 del reality show ).

Omer, Anita, Simone, Giulia, Giulio, Matteo e Jonas erano seduti sui divanetti presenti in giardino, quando hanno sentito una voce esclamare: "Ehm, no no l'ho già chiamata io. Senza che la cerchi, l'ho già chiamata". A quel punto i concorrenti si sono guardati spiazzati, ma hanno preferito non commentare l'accaduto. Con tutta probabilità, gli autori hanno dimenticato di spegnere il microfono del confessionale. Di conseguenza tutti i presenti nella casa hanno avuto modo di ascoltare la conversazione degli autori. Non è la prima volta nella storia del GF che accade una gaffe simile, in passato è successo che i concorrenti ascoltassero anche i confessionali dei loro compagni d'avventura.

Il cast del GF

Ieri hanno varcato la porta rossa i concorrenti del GF. Come spiegato dalla conduttrice Simona Ventura, ognuno degli inquilini della casa più spiata d'Italia ha una storia emozionante da raccontare.

Anita Mazzotta

Matteo Azzali

Omer Elomeri

Jonas Pepe

Grazia Kendi

Giulio Carotenuto

Francesco Rana

Francesca Carrara e suo figlio Simone De Bianchi

Giulia Saponariu

Donatella Mercoledìsanto

Domenico D'Alterio

Benedetta Stocchi

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno commentato il Grande Fratello.

"È impressionante la somiglianza di Donatella con Teresa Mannino", ha sottolineato un utente. Un altro ha invece espresso un commento positivo su Omer Elomeri: "Per me è un grande si.

È bellissimo". Un utente ha affermato: "Dopo le prime 24 ore trascorse nella casa, il mio preferito è Jonas". Un telespettatore ha criticato Grazia: "È appena entrata ma già non la sopporto. Tra l'altro ha già innescato una discussione con gli altri sulla cucina". "Anita ha già fatto impazzire tutti nella casa e fuori", ha commentato un telespettatore. Un'ulteriore utente si è soffermato sulla gaffe della regia: "È solo la prima puntata e gli autori già lasciano i microfoni accesi in confessionale. Menomale che non hanno detto nulla contro qualche concorrente, altrimenti il ​​patatrac era servito". Infine c'è chi si è complimentato con la conduttrice: "Buona la prima per Simona Ventura".