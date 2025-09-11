La produzione Grande Fratello è al lavoro per formare un cast di livello. In attesa delle prime anticipazioni ufficiali, l’influencer Amedeo Venza ha rivelato un’indiscrezione sul possibile ruolo di opinionista: “Alessandra Viero, giornalista di Rete 4”. La notizia, però, è da prendere con cautela, poiché da Mediaset non è trapelata alcuna conferma.

Al momento, è stata comunicata soltanto la data di partenza, fissata a lunedì 29 settembre. Il reality durerà 100 giorni e, salvo cambiamenti, non dovrebbe esserci alcun prolungamento. Diversamente dagli anni scorsi, inoltre, le puntate termineranno intorno alle 00:30 e non oltre, a differenza di quanto accadeva durante la conduzione di Alfonso Signorini.

L'indiscrezione di Venza

Tramite le storie di Instagram, Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione sulla prossima edizione del GF: “Alessandra Viero è la prima opinionista del reality”. Da Simona Ventura e dagli autori, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Se la notizia fosse confermata, non sarebbe la prima volta che Mediaset sceglie una giornalista per questo ruolo: lo scorso anno Alfonso Signorini ha chiamato Cesara Buonamici, storica conduttrice del TG5. Resta inoltre da capire se Alessandra Viero sarà l’unica opinionista o se verrà affiancata da qualcun altro.

Al momento, l’unica certezza riguarda Tommaso Zorzi: il suo nome è stato scartato. Sembrava vicino alla firma, ma il rumor è stato smentito dal giornalista Davide Maggio.

Tra i papabili opinionisti, in queste settimane sono circolati anche i nomi di Cristina Plevani, Patrizia Groppelli, Jessica Morlacchi, Attilio Romita, Veronica Gentili e Vladimir Luxuria.

GF: tutte le novità

Simona Ventura è stata scelta per la conduzione e, come spiegato da Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, quest’anno il reality show tornerà alle origini. Cosa significa? A varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia saranno soltanto concorrenti sconosciuti al pubblico televisivo: nessun influencer, tiktoker o personaggio con esperienze pregresse sul piccolo schermo.

La stessa Ventura ha chiarito in un’intervista: “Ci saranno studenti, lavoratori, persone che hanno realizzato i propri sogni o che li devono ancora realizzare.

Tutti hanno una cosa in comune: una storia da raccontare”.

Novità anche sul fronte delle dinamiche: tornerà il televoto tramite sms, al posto delle piattaforme web, e i concorrenti riceveranno sorprese sotto forma di videomessaggi o lettere. Per quanto riguarda le espulsioni, in caso di provvedimenti disciplinari gli inquilini non passeranno dallo studio, ma finiranno direttamente in una sorta di blacklist.