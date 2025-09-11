Non si placano le voci su una delle due coppie che si sono formate tra i protagonisti del trono Classico della passata stagione di Uomini e donne. L'11 settembre, infatti, Amedeo Venza ha affermato con sicurezza che tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbe tutto finito; secondo l'esperto di gossip, infatti, i due sarebbero stati contattati dalla redazione del programma per un confronto nel corso del quale dovrebbero annunciare la separazione.

Nuovi rumor sulla coppia dell'ultima edizione

Da un paio di settimane i fan di Uomini e donne si sono accorti che tra Gianmarco e Cristina sarebbe calato il gelo: i due, infatti, hanno smesso di pubblicare contenuti di coppia e non hanno smentito gli insistenti rumor che li vorrebbero in rottura.

L'11 settembre ci ha pensato Amedeo Venza ad avvalorare questa tesi scrivendo su Instagram: "Si sono lasciati e stanno aspettando per fare il comunicato. Sono stati contattati dal programma e dovrebbero raccontare lì il loro dramma".

Stando a quest'indiscrezione ancora non ufficiale, Steri e Ferrara si sarebbero detti addio da un po' di tempo ma starebbero attendendo di ritrovarsi faccia a faccia davanti alle telecamere per annunciarlo a tutto il pubblico.

Il commento di Lorenzo Pugnaloni

Tra coloro che sostengono che Gianmarco e Cristina si sarebbero lasciati, c'è anche Lorenzo Pugnaloni, che in queste ore ha ribadito il tutto in una storia che ha postato sul suo account Instagram.

"L'ho detto due giorni fa, quindi aspettiamoci un confronto dove faranno a gara a chi inventerà più cavolate come scuse.

L'amore non sanno neanche cos'è, tra loro solo tornaconti economici. Di sentimento da parte di entrambi non ce ne è mai stato, solo business. Che poi, per cosa? Due serate e mezza sponsorizzazione", ha scritto l'esperto di gossip sui social.

I fan confusi e stanchi

Gianmarco e Cristina sono sulla bocca di tutti da quando si sono scelti negli studi di Uomini e donne, ma nell'ultimo periodo si sta parlando di loro solo per una rottura che non hanno ancora né confermato né smentito.

Tra i fan della coppia, però, c'è chi non sta apprezzando l'atteggiamento di entrambi in una situazione così delicata: da giorni sul web si vocifera che si sarebbero lasciati, ma Steri e Ferrara continuano a rimanere in silenzio.

Le mancate spiegazioni e rassicurazioni da parte dei due, stanno facendo rimanere male anche i loro più accaniti sostenitori, ovvero quelli che li hanno sempre difesi quando erano in pochi a credere nel fatto che questo rapporto potesse durare nel tempo.

Se l'indiscrezione di Venza dovesse risultare fondata, presto Gianmarco e Cristina torneranno in studio per raccontare cosa sta succedendo tra loro.