In queste ore sui social sta circolando un breve video estratto da una diretta che Zeudi Di Palma ha fatto su TikTok, pochi secondi in cui l'ex concorrente del Grande Fratello si lamenta del grasso che avrebbe sulla pancia e che vorrebbe eliminare affermando che "non va bene". La giovane è stata molto criticata per il messaggio sbagliato che avrebbe mandato a chi la considera un modello, anche perché il suo addome è piatto e non ci sarebbe traccia di grasso da dover rimuovere con diete o attività sportiva.

Le parole di Zeudi che fanno discutere

Negli ultimi giorni sul web non si sta parlando solo di Helena e dei costosi regali che le farebbero i fan (compreso un viaggio a New York con Javier), anzi l'attenzione di molti è stata catturata da una riflessione che Zeudi ha scelto di condividere con i suoi follower di TikTok.

Come mostra un video che è stato postato anche da Grazia Sambruna su X, mentre era in live Di Palma si è lamentata del suo addome e ha detto che è non è come lo vorrebbe.

"Devo eliminare il grasso perché non va bene, non va bene proprio", ha affermato la concorrente dell'ultimo Grande Fratello mentre stringeva con le dita quello che lei considera grasso ma che a tutti sembra soltanto pelle.

Mi chiedo in quale “contesto” questo messaggio possa essere corretto/positivo x chi lo sente/vede (moltissime persone). Una ragazza, seguita da oceani di follower, si pizzica il “GRASSO” (che NON ha) e dice di volersene liberare perché “non va bene”. Ci vorrebbe RESPONSABILITÀ 🙏 pic.twitter.com/DGPmP9wv0t — GraceSomehow (@LaSambruna) September 3, 2025

La giovane, infatti, è in perfetta forma e a tanti è parso sbagliato il messaggio che mandato alle migliaia di persone che la seguono sui social e la considerano un esempio.

Il parere degli utenti di X

Sui social c'è sia chi ha polemizzato con Zeudi per il cattivo esempio che avrebbe dato, che chi l'ha difesa sostenendo che parlava solo del suo corpo e di come vorrebbe che fosse.

"Una ragazza seguita da oceani di follower, si pizzica il grasso (che non ha) e dice di volersene liberare perché non va bene. Ci vorrebbe più responsabilità", "Il video è stato tagliato, ha detto anche altro", "Questa cosa è molto grave", "Lo fa solo per sentirsi dire che è bella", "Un messaggio del genere è pericoloso, soprattutto se è dato da chi ha un seguito così grande", "Il suo fandom la difenderà a prescindere", "Ma dove lo vede il grasso?", "Che imbarazzo", questi sono alcuni dei centinaia di commenti che sono apparsi su X da quando si è diffuso il video in cui la finalista del Grande Fratello dice di voler modificare il suo corpo apparentemente perfetto.

Il successo di Zeudi sul web

Anche se sono passati diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, Zeudi continua ad essere seguitissima su tutti i social.

Più volte a settimana, ad esempio, la modella chiacchiera in diretta con i suoi follower di TikTok, ma anche le foto che pubblica su Instagram ottengono migliaia di "mi piace" e altrettanti commenti.

Di Palma può vantare un fandom numerosissimo e internazionale, tant'è che quest'estate è stata in Spagna e in Brasile per incontrare gran parte delle sue sostenitrici che vivono all'estero.