Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dall'8 al 12 settembre svelano che Ana salverà Philipp e quest'ultima capirà di amarla e le farà una dichiarazione passionale.

Vincent chiede un'altra possibilità ad Ana

Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Rete 4 da lunedì 8 a venerdì 12 settembre prendono il via dal salvataggio che Ana farà a Philipp. Quest'ultimo si riprenderà e capirà immediatamente di amare la sua salvatrice. Mentre sarà in ospedale, Philipp deciderà di dichiarare i suoi sentimenti ad Ana.

Alves, comprendendo che davvero il ragazzo è cambiato, si riavvicinerà a lui. Philipp chiamerà Zoe per chiudere la loro relazione ma Michael registrerà la telefonata.

Philipp riuscirà ad impedire che il suo piano venga scoperto e mentre i suoi sentimenti per Ana diventeranno sinceri anche Natalie capirà di amare Vincent. Quest'ultimo però chiederà ad Ana di dare un'altra possibilità al loro amore, mentre Brandes deciderà di non intralciare più la felicità di Alves e la spingerà a seguire il suo cuore. Ana prenderà quindi una decisione inaspettata, infatti dirà al veterinario di non poter tornare con lui e ciò spingerà Vincent ad avvicinarsi a Natalie. Philipp invece deciderà di lottare per conquistare il cuore di Ana.

Erik metterà in guardia Theo da Casper, raccontandogli che si sente attratto da Lale ma Theo non prenderà sul serio la notizia. Casper dal canto suo non sembrerà disposto a farsi da parte anzi farà dono a Lale di una collana. Quando Erik scoprirà che a Greta è scomparso un gioiello simile sospetterà che a rubarlo sia stato Casper. Sarà Yvonne a scagionare Casper, il quale comincerà il suo tirocinio all'hotel. Successivamente, Caspar scoprirà di avere uno zio ancora in vita.

Tom fa una scenata di gelosia ad Alexandra

Christoph inviterà Alexandra a festeggiare il compleanno a Madrid con tutta la famiglia. La donna accetterà salvo poi ripensarci quando Tom le farà una scenata di gelosia. Werner però le farà cambiare idea ancora una volta.

Alexandra non dirà apertamente a Tom di aver deciso di partire e così quando il ragazzo lo scoprirà andrà su tutte le furie. Successivamente, Alexandra festeggerà con Christoph la notizia che Eleni è incinta e ciò scatenerà ancora la gelosia di Tom.

La donna cercherà di riappacificarsi con il suo giovane fidanzato ma poi sognerà Christoph in atteggiamenti romantici. Poco dopo, Christoph si scontrerà di nuovo con Tom affermando di non avere speranze con Alexandra.

Grazie all'app di appuntamenti, Helene incontrerà un uomo che però nasconde un segreto. Dopo l'ennesima delusione, la donna si cancellerà dall'app di incontri.

Il ritorno di Tempesta d'amore

La nuova collocazione di Tempesta d'amore dopo la lunga pausa estiva è dalle 10.50 alle 11.55, in sostituzione di Mattino 4.

Il suo debutto è stato tiepido: nella puntata di lunedì 1 settembre la soap tedesca ha ottenuto il 4% di share e una media di 180.000 spettatori. La media dello share nella precedente stagione televisiva si era attestata intorno al 6% per cui non è escluso che si possano raggiungere nuovamente questi dati.