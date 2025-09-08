Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 9 settembre rivelano che Adelaide accetterà la proposta di Umberto di inserire Odile nel suo testamento.
Intanto, si avvicinerà il giorno della sfilata e Delia sarà impegnata a cercare le parrucche giuste per le modelle che sfileranno, mentre Fulvio ingannerà la figlia, nascondendole la verità sul suo nuovo impiego come magazziniere del negozio milanese.
Delia in crisi per la sfilata, Salvo nervoso: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 9 settembre
Il clima al Paradiso sarà particolarmente vivace in vista della nuova sfilata.
Delia, però, non riuscirà a stare tranquilla perché non è riuscita a trovare quel tocco di originalità per le sue parrucche.
Intanto, Umberto e Adelaide torneranno a confrontarsi in merito alla decisione del commendatore di inserire Odile nel suo testamento: la contessa accetterà la proposta e si dirà favorevole a questa scelta.
Salvo Amato, invece, continuerà a mostrarsi insofferente nei confronti dei genitori di Elvira, i quali cercheranno di avere voce in capitolo nella scelta del padrino e della madrina per il battesimo del piccolo Andrea Maria.
Fulvio bugiardo e inganna sua figlia Caterina
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 9 settembre, inoltre, rivelano che Fulvio nasconderà la verità a sua figlia Caterina in merito all'assunzione come magazziniere.
Per non svelarle di aver accettato questo lavoro, preferirà dirle una bugia e farle credere di essere stato assunto come contabile di un'azienda importante milanese.
Intanto, Marcello si renderà conto che la presenza di Umberto Guarnieri continua a essere ingombrante nella sua vita e in quella della contessa Adelaide: tale situazione non lo renderà affatto tranquillo.
Odile, invece, sarà impegnata nel rilancio della Galleria Milano Moda: sarà alla ricerca di nuove idee per rilanciare il negozio.
Umberto aveva notato le qualità di Odile nella passata stagione
Nella stagione precedente della soap, Umberto era stato il primo a notare le qualità professionali di Odile, tanto da offrirle un posto di lavoro stabile nella Galleria Milano Moda.
In un primo momento, tale proposta aveva fatto storcere il naso ad Adelaide, la quale avrebbe voluto tenere sua figlia quanto più distante da Umberto.
Odile, però, aveva scelto di accettare l'offerta professionale di Umberto, ignara del fatto che si trattasse del suo vero papà biologico.