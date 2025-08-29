Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dall’8 al 12 settembre su Rai 1 rivelano che Fulvio verrà assunto come magazziniere nel grande magazzino.

Interpretato da Simone Montedoro, non sarà del tutto sincero con sua figlia Caterina e sceglierà di ingannarla, nascondendole la verità sul suo nuovo incarico.

Intanto, Salvo entrerà in una profonda crisi per via dell'ingombrante presenza dei genitori di Elvira, che trasformeranno la loro vita familiare in un vero incubo.

Fulvio inganna sua figlia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre

Le prime puntate della nuova stagione saranno incentrate sull'ingresso in scena di Fulvio, il nuovo magazziniere che fin dal primo momento riuscirà a mettersi in mostra per la sua bravura e convincerà subito Roberto Landi ad assumerlo con un contratto fisso.

Fulvio porterà avanti il suo nuovo impegno con grande dedizione e passione, ma deciderà di mentire a sua figlia.

Essendo un ex ricco imprenditore caduto in disgrazia, non le dirà di essere stato assunto come magazziniere del Paradiso delle signore, ma di essere il contabile di un'importante azienda milanese.

A un certo punto, Fulvio si sentirà male: verrà visitato da Enrico, al quale confiderà un po' di dettagli sulla sua vita e sarà proprio il compagno di Marta a consigliargli di essere sincero con la figlia.

Salvo in forte crisi, Matteo si fidanza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Salvo sarà in crisi per via dei modi di fare fin troppo oppressivi dei genitori di Elvira, i quali gli renderanno la vita impossibile.

Si avvicina la data del battesimo del piccolo Andrea Maria e i genitori di Elvira vorranno avere voce in capitolo anche per la scelta del padrino, finendo per spazientire sempre di più Salvo.

Intanto, dopo il rientro dalle vacanze estive, Matteo ufficializzerà la sua storia d'amore con Marina Valli. L'attrice "conquisterà" anche Marcello, tanto da chiederle di sfilare per la nuova collezione di abiti firmata da Gianlorenzo Botteri.

Matteo si era innamorato di Odile nella stagione precedente

Negli episodi precedenti della soap, Matteo aveva provato ad avvicinarsi a Odile, sperando nella nascita di una storia d'amore.

L'arrivo di Guido, ex fidanzato di Odile, però ha messo tutto in discussione. La ragazza si era resa conto di non averlo dimenticato del tutto e, a quel punto, ha scelto di dargli una seconda chance, provando a mettere insieme i cocci della loro relazione, ma senza ottenere il risultato sperato.