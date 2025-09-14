Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incontro a sorpresa per un giornalista. Nella puntata che andrà in onda giovedì 25 settembre alle 16:00 su Rai 1, Adelaide chiederà l’aiuto di sua figlia Odile per organizzare un incontro con Anselmo Conaro, il giornalista autore dell’articolo diffamatorio su Marcello. Nel frattempo, Ettore mostrerà alla figlia della contessa una bozza dell’abito nuziale destinato a sua madre, mentre Enrico soccorrerà Marina al Circolo. Ci sarà spazio anche per Rosa, che riceverà un invito a cena da parte di Marcello.

Odile deve organizzare un incontro fra sua madre e Anselmo Conaro

Adelaide sarà determinata a fare chiarezza sulla spiacevole vicenda legata all’articolo diffamatorio pubblicato sul conto del suo compagno. La contessa, tutt’altro che scoraggiata dagli ultimi avvenimenti, chiederà a Odile di aiutarla a organizzare un incontro con il giornalista responsabile del pezzo, Anselmo Conaro. Le anticipazioni non rivelano in che modo Odile riuscirà a fissare l’appuntamento né quale scusa userà per attirare lo scrittore all’incontro. Nel frattempo, Umberto proporrà una soluzione per cercare di risollevare la situazione: chiederà a Rosa di scrivere un articolo in grado di riabilitare l’immagine di Marcello e tutelare il buon nome della famiglia Di Sant’Erasmo.

Marcello invita Rosa a cena

Nel frattempo, Odile verrà distratta da Ettore, che le mostrerà la sua proposta per l’abito da cerimonia pensato per le nozze tra Adelaide e Barbieri. Intanto, Gianlorenzo Botteri avrà un’idea per introdurre una novità in negozio: ispirato da un danno causato da Caterina, che ha rovinato uno scialle, lo stilista de Il Paradiso delle signore penserà a una nuova collezione di scialli personalizzabili. Al Circolo, invece, si verificherà un episodio spiacevole: Marina Valli si sentirà improvvisamente male, ma fortunatamente verrà soccorsa in tempo da Enrico. Preoccupazioni anche per il piccolo Andrea, la cui tosse non accenna a migliorare. I suoi genitori saranno quindi costretti a prendere una decisione importante per tutelare la sua salute.

Infine, un colpo di scena coinvolgerà Rosa: come gesto di ringraziamento per l’articolo scritto, Marcello la inviterà a cena.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha baciato Adelaide

Nelle precedenti puntate dells soap andate in onda su Rai 1, Umberto ha baciato Adelaide dopo aver scoperto che Marcello le ha chiesto di sposarlo. Tuttavia, la contessa ha respinto il cognato, rivelandogli di essere ormai innamorata del suo giovane compagno, con il quale intende convolare a nozze al più presto. Nel frattempo, Fulvio è stato assunto in negozio come magazziniere. Dopo aver inizialmente mentito a sua figlia Caterina sulla sua nuova occupazione, ha trovato il coraggio di confessarle la verità.