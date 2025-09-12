Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano problemi di salute per una delle protagoniste. Nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre alle ore 16 su Rai 1, Marina Valli si sentirà male e verrà soccorsa da Enrico. Intanto, Adelaide lancerà una sfida tra Gianlorenzo Botteri ed Ettore Marchesi per la creazione del suo abito da sposa. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Amato, che prenderanno in considerazione l’idea di lasciare Milano per trasferirsi in una località di mare.

Marina Valli si sente male e viene soccorsa da Enrico

Nuovi problemi in arrivo per alcuni protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Marina Valli si sentirà male e verrà soccorsa tempestivamente da Enrico Proietti. Anche per il piccolo Andrea non ci saranno buone notizie: il figlio di Elvira e Salvatore continuerà ad avere la tosse. La delicata condizione del bambino spingerà i coniugi Amato a valutare l’idea di trasferirsi in una località di mare. A complicare ulteriormente la situazione, il comportamento di Andrea e Luisa Gallo non contribuirà a creare un clima sereno in famiglia, a causa dei continui litigi.

Adelaide lancia una sfida agli stilisti del Paradiso e della GMM

Nel frattempo, Adelaide sarà impegnata nell’organizzazione delle imminenti nozze con Marcello e, per il grande giorno, sarà necessario scegliere l’abito da sposa.

La Contessa deciderà di affidare la creazione del vestito a uno dei due stilisti in competizione: Gianlorenzo Botteri de Il Paradiso delle Signore ed Ettore Marchesi della Galleria Milano Moda. Entrambi si metteranno al lavoro per ideare il modello perfetto. Nel frattempo, Adelaide e il suo futuro sposo finiranno al centro di uno scandalo a causa di un articolo diffamatorio scritto da un giornalista. Ci sarà spazio anche per le vicende di Caterina, che entrerà a far parte delle Veneri del grande magazzino diretto da Barbieri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Matteo e Marina hanno trascorso la notte insieme

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Matteo ha incontrato Marina e, dopo una cena fuori, i due hanno trascorso la notte insieme.

Al risveglio, Marcello si è imbattuto nell’attrice, scoprendo così quanto accaduto tra Marina e suo fratello. Durante la colazione con la compagna di Matteo, Barbieri ha avuto un’intuizione riguardo alla sfilata imminente del negozio. Ha quindi proposto a Marina di indossare l’abito di punta della nuova collezione. Valli, che era già in trattativa con Odile per diventare testimonial della Galleria Milano Moda, ha preferito accettare la proposta di Barbieri. La figlia della Contessa non ha preso bene la notizia, poiché contava molto sulla collaborazione di Marina per rilanciare il suo negozio.