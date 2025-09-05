Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre ore alle 16 su Rai 1, Marcello farà una richiesta importante a Salvatore e Matteo, mentre Rosa vivrà un incontro inaspettato. Ci sarà spazio anche per le vicende di Odile, che si scambierà un bacio con uno sconosciuto. Caterina, invece, si rivolgerà a don Saverio per cercare un lavoro.

Marcello fa una richiesta importante a Matteo e Salvatore

Adelaide annuncerà ai suoi familiari le imminenti nozze con Marcello. Nel frattempo, Marcello farà una richiesta importante a Salvatore e Matteo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non svelano ancora i dettagli, ma considerando il matrimonio in arrivo, è possibile che Marcello voglia scegliere suo fratello e il suo amico come testimoni delle nozze con la contessa. Intanto Fulvio confesserà a sua figlia Caterina di lavorare come magazziniere. La ragazza, dal canto suo, si rivolgerà a don Saverio per chiedere aiuto nella ricerca di un impiego.

Rosa fa un incontro inaspettato

Nel frattempo, proseguiranno le vicende di Rosa Camilli, che confiderà alle Veneri di aver scritto un libro. Roberto Landi, quindi, coinvolgerà le commesse nella presentazione del manoscritto della loro collega e affiderà ad Agata Puglisi l’incarico di disegnare la copertina del libro.

Rosa vivrà anche un incontro inaspettato, ma non è ancora chiaro chi possa vedere: potrebbe essere Marcello Barbieri, Tancredi Di Sant'Erasmo o qualcun altro. Odile, invece, incontrerà al Circolo un ragazzo mai visto prima e lo bacerà.

In seguito scoprirà che l’uomo misterioso è Ettore Marchesi, il nuovo collega assunto da Umberto alla Galleria Milano Moda. Inoltre ci saranno delle preoccupazioni in arrivo per Elvira e Salvatore, il cui bambino ha una tosse persistente che non accenna a migliorare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Matteo non si è dichiarato a Odile

Nelle precedenti puntate, Matteo ha trovato un biglietto d’amore di Guido nell’agendina di Odile. Questo ritrovamento ha fatto pensare a Matteo che la storia tra i due ex fidanzati non fosse del tutto conclusa, spingendolo a farsi da parte senza confessare i suoi sentimenti a Odile.

Quest’ultima, infatti, è tornata insieme a Guido, mentre Matteo si è avvicinato a Marina Valli durante un viaggio a Roma. Spazio anche alle vicende di Elvira, diventata mamma, e di Delia, che si è fidanzata con Botteri. Enrico, invece, è stato salvato da Mimmo, che lo ha aiutato a sfuggire al sequestro organizzato da alcuni criminali per impedirgli di testimoniare al processo a Roma.