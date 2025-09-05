Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano novità in arrivo a Villa Guarnieri. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre alle 16 su Rai 1, Odile sarà felice dopo aver baciato uno sconosciuto, mentre Adelaide comunicherà ai suoi familiari le imminenti nozze con Marcello. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Amato, preoccupati per la salute del piccolo Andrea.

Odile incontra un uomo misterioso al Circolo

Odile si recherà al Circolo, dove incontrerà un uomo misterioso. Tra i due accadrà qualcosa di inaspettato: si scambieranno un bacio.

Per la figlia della contessa, questo momento sarà motivo di grande entusiasmo. Le anticipazioni rivelano che Odile sarà addirittura elettrizzata all’idea di aver compiuto un gesto così audace. Nel frattempo, Umberto assumerà una nuova figura alla Galleria Milano Moda: Ettore Marchesi. Per Odile sarà sconvolgente scoprire che il suo nuovo collega non è altri che lo sconosciuto con cui ha avuto quel sorprendente avvicinamento.

Adelaide comunica le sue imminenti nozze con Marcello

Nel frattempo, Adelaide metterà al corrente Odile, Marta e Umberto dei suoi imminenti progetti: sposare Marcello Barbieri. Rosa, intanto, comunicherà alle colleghe di aver scritto un libro. Il manoscritto verrà presentato a Il Paradiso delle Signore, mentre Agata si occuperà di disegnarne la copertina.

Fulvio troverà il coraggio di rivelare la verità a Caterina sul suo nuovo impiego, mentre quest’ultima chiederà aiuto a Don Saverio per trovare un lavoro. Momenti difficili, invece, per i coniugi Amato, preoccupati per le condizioni di salute del piccolo Andrea, che continuerà ad avere la tosse. Concetta cercherà quindi di tranquillizzare Elvira.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia e Botteri si sono fidanzati

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda su Rai 1, Delia e Gianlorenzo si sono scambiati un bacio, dando così inizio alla loro storia d’amore. Per Odile, invece, c’è stata una svolta inaspettata nella vita sentimentale: ha scelto di tornare con il suo ex fidanzato, Guido, archiviando l’amicizia speciale con Matteo.

Quest’ultimo ha deciso di farsi da parte, senza confessare a Odile di essere innamorato di lei. Spazio anche alle vicende di Concetta, che ha soccorso tempestivamente Elvira, colta dalle doglie mentre si trovava in negozio. Grazie all’intervento della sarta, il parto si è svolto senza complicazioni e il bambino è nato. Mimmo, invece, ha compiuto un gesto eroico salvando la vita a Enrico, riuscito a sfuggire al sequestro da parte dei criminali che volevano impedirgli di testimoniare al processo. Mentre Agata ha iniziato a guardare Mimmo con occhi diversi, Enrico ha notato un problema alla mano, conseguenza della sparatoria in cui è stato ferito al braccio. Il dottor Proietti, però, ha preferito non allarmare i suoi familiari, scegliendo di tacere la cosa.