Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano la morte di una delle protagoniste. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Yeliz perderà la vita per mano di uno degli uomini di Nezir, che le sparerà per errore. La sua scomparsa getterà nello sconforto Hatice e Ceyda, entrambe profondamente addolorate. A consolarle interverranno Arif ed Enver, cercando di offrire loro sostegno in un momento così difficile.

Uno degli uomini di Nezir spara a Yeliz per errore

Yeliz perderà la vita per mano di uno degli uomini di Nezir. Tutto avrà inizio quando il pericoloso criminale ordinerà il rapimento di Bahar, Doruk e Nisan, sperando che Sarp si faccia vivo per salvare la sua famiglia, così da potersi vendicare della morte del figlio uccidendo il suo assassino.

Inaspettatamente, Suat chiederà a Munir di non intervenire per salvare la prima famiglia di suo genero, convinto che prima o poi Sarp lascerà definitivamente Piril. Sarp riuscirà comunque a scoprire il piano di Nezir e si presenterà a casa di Bahar, dove si trovano anche Ceyda, Yeliz e Hatice. L’uomo avviserà l'ex moglie del pericolo imminente e porterà Bahar, Nisan e Doruk in un luogo sicuro. Purtroppo, durante una colluttazione tra Ceyda e uno degli uomini di Nezir, partirà accidentalmente un colpo di pistola che raggiungerà Yeliz, causandone la morte.

Hatice e Ceyda sconvolte per la morte di Yeliz

Dopo l’omicidio, i malviventi fuggiranno, ma verranno eliminati da Nezir, furioso per il fallimento del sequestro.

Parallelamente, Hatice e Ceyda saranno profondamente sconvolte dalla morte di Yeliz e verranno confortate da Arif ed Enver, anch’essi colpiti dalla perdita dell’amica. Intanto, Suat inizierà a sospettare di Munir e Sirin, gli unici a conoscere il piano di Nezir, chiedendosi come Sarp abbia scoperto tutto. Bahar, nel frattempo, verrà tenuta all’oscuro della morte di Yeliz.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enver ha cacciato Sirin di casa

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Enver ha avuto un acceso litigio con Sirin e l’ha cacciata di casa. La ragazza ha fatto perdere le sue tracce, trovando rifugio nella villa di Suat. Nel frattempo, le condizioni di salute di Bahar si sono aggravate, rendendo necessario un urgente trapianto di midollo.

La donatrice compatibile, Sirin, non ha dato notizie di sé, e Hatice ed Enver hanno provato a rintracciarla senza successo. Doruk ha visto Sarp nel parcheggio dell’ospedale e ha confidato a sua madre di essere convinto di aver incontrato suo padre, ma non è stato creduto. Anche Arif si è imbattuto in Sarp, ma ha scelto di non dire nulla, tenendo la verità nascosta a Bahar.