Il nuovo cast del Grande Fratello sta prendendo forma. In un video diffuso sui canali ufficiali del reality, Simona Ventura ha rivelato l'identità della quinta concorrente: Francesca. Stando a quanto si apprende nelle breve presentazione, si tratta di una mamma romana che ha alle spalle una storia d'amore travagliata ed entrando nella casa più spiata d'Italia vuole scrivere un nuovo inizio.

Chi è Francesca: la quinta concorrente del GF

In un video pubblicato su X, Simona Ventura ha presentato la quinta concorrente pronta a varcare la porta rossa: "Francesca è la romana di Roma.

È molto giovane, ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma anche un'amica a cui chiedere consigli". E ancora: "Pensava di avere una famiglia perfetta, ma poi ha avuto un sospetto. Un appostamento e la scoperta del tradimento. Al GF spera di trovare un nuovo inizio".

Con il cuore romano e la forza di una mamma, Francesca porta con sé una storia d’amore travagliata ma anche tutto l’amore per i suoi figli. Nella Casa di #GrandeFratello è pronta a scrivere il suo nuovo inizio 💕 pic.twitter.com/Aibh1q4UdG — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2025

Chi sono gli altri concorrenti ufficializzati

Nelle scorse ore, sono stati ufficializzati anche altri concorrenti: Matteo Azzali (47 anni, maestro di pugilato); Anita Mazzotta (di professione piercer e grande appassionata di tatuaggi), Jonas Matteo Pepe (modello, studente universitario ed esperto di arti marziali) e Omar, un ragazzo carismatico e con un sorriso speciale.

Nelle prossime ore o giorni verranno svelati il resto dei gieffini che tra un paio di settimane varcheranno ufficialmente la porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Dove e quando vedere il reality show

Il Grande Fratello tornerà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre 2025.

Come rivelato nei giorni scorsi da Simona Ventura, il cast sarà composto unicamente da personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo, ma con una storia emozionante da raccontare. La durata del reality show sarà di 100 giorni. Durante la permanenza nella Casa i gieffini non potranno avere contatti con persone dall'esterno ma potranno ricevere videomessaggi e/o sorprese.

Inoltre il televoto avverrà solo tramite sms e non da piattaforme web.

Al momento non è stato ufficializzato nessun opinionista. Al fianco di Simona Ventura ci saranno tre ex concorrenti storici che ricopriranno il ruolo di "commentatori esperti". Non mancherà l'appuntamento con i daytime, così come non mancherà neppure la diretta h24 dalla Casa, la programmazione anche quest'anno dovrebbe essere collocata su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).