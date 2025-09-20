Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo il tentativo di suicidio di Esma, un nuovo dramma scuote la famiglia Sansalan. Esat resterà gravemente ferito dopo una caduta dalle scale e verrà ricoverato d’urgenza, mentre la nonna Nihayet sarà disperata.

Esma resta incinta di Esat

Tra Esma ed Esat è nato qualcosa, ma se la ragazza prova dei forti sentimenti, non si può dire la stessa cosa di lui. A Esat piace saltare da una ragazza all'altra, tuttavia la situazione con Esma si complicherà quando la ragazza, dopo una notte di passione, resterà incinta.

Lei sarà felicissima, perché Esat le ha promesso che avrebbe trascorso tutta la vita insieme e che l'avrebbe sposata, non sa che quelle sono le solite frasi che Esat usa per incastrare le ragazze. Per questo, senza la minima preoccupazione, andrà da Esat per dirgli che aspetta un bambino. La reazione di lui sarà furibonda, al punto che le intimerà di abortire immediatamente.

Il tentativo di suicidio di Esma

Delusa dalla sua reazione, Esma scriverà una lettera d'addio e tenterà di togliersi la vita assumendo una dose massiccia di farmaci. Sarà Turkan a trovarla esanime: verrà portata immediatamente in ospedale e i medici la salveranno. Nessuno della famiglia Sansalan si recherà in ospedale per sincerarsi delle condizioni della ragazza, nessuno a eccezione di Cihan.

Appena saprà dell'accaduto correrà in nosocomio, dove troverà Nihayet che gli consegnerà una lettera. "L'ha scritta Esma prima di tentare di suicidarsi", dirà la donna. Cihan la stringerà tra le mani e vorrà capire perché la ragazza abbia compiuto un gesto simile.

La confessione di Esma a Cihan

Andrà a farle visita e, dopo una breve chiacchierata, Esma gli confesserà che Esat l'ha messa incinta e che l'ha costretta ad abortire. Cihan sarà furibondo per il comportamento del fratello e prometterà a Esma tutto il sostegno possibile e la sua vicinanza. Quando uscirà dalla stanza, Cihan racconterà quanto accaduto a Nihayet, ma non avranno nemmeno il tempo di ragionare sul da farsi, perché in pronto soccorso arriverà un'altra emergenza: Esat è in fin di vita, è caduto dalle scale e ha battuto la testa.

Nihayet sarà disperata, Cihan pure e vorrà capire cosa sia realmente accaduto.

Esat gravemente ferito dopo la caduta

Sarà Bunyamin a dirglielo: alcuni testimoni hanno raccontato che Esat era visibilmente ubriaco e, mentre si accingeva a compiere le scale, Mesut l'ha spinto facendolo cadere. Il bambino si è vendicato di tutto quello che Esat ha fatto alla sorella, causando ora un nuovo dramma che rischia di travolgere l’intera famiglia Sansalan. La situazione si presenterà sempre più complicata.