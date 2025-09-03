Nei prossimi episodi della soap turca Tradimento, Ipek (Ilayda Cevik) orchestrerà un piano ai danni di Yesim Denizeren (Asena Girişken) con l'intento di vendicarsi: era stata proprio Yesim infatti a smascherare il suo finto suicidio.

Guzide Özgüder (Vahide Percin), invece, verrà a conoscenza del fatto che in realtà Dundar Terzioğlu (Emin Günenç) non è il figlio biologico. Sarà in questo caso il test del DNA a farle aprire gli occhi.

Yesim riceve delle esplicite avance da alcuni clienti

Tutto ripartirà dall'attività lavorativa portata avanti da Umit e Yesim, la cui impresa di catering risulterà andare a gonfie vele.

Nel corso di alcuni incontri di lavoro con dei clienti, Yesim inizierà però a ricevere delle specifiche avance sentimentali. Ben presto, la donna scoprirà il perchè: in rete è stato infatti diffuso un vecchio video che la ritrae intenta ad entrare in delle camere di albergo in compagnia di diversi uomini.

A quel punto Yesim affronterà Oltan, convinta che dietro la vicenda ci sia il suo zampino e che sia stato lui a diffondere il filmato sul web. L’imprenditore le farà però presente la sua totale estraneità ai fatti, sottolineando al contempo che soltanto Ipek, la sua ex amante, avrebbe potuto sottrarre il video dal suo pc.

A quel punto, Yesim capirà che è Ipek la responsabile di tutto. La ragazza vuole infatti vendicarsi di lei perchè è stata proprio Yesim a smascherare il caso del suo finto suicidio, mettendola in cattiva luce agli occhi del padre, Sezai.

Guzide ottiene un nuovo campione di DNA su Dundar

Nel contempo, ci sarà spazio anche per le vicende di Guzide.

Un'ostetrica si presenterà infatti a casa sua e le confermerà di non poter essere la madre di Dundar. Guzide inizierà allora a credere di essere stata ingannata dal ragazzo interessato solo ai suoi soldi, ma avrà bisogno di prove a sostegno della sua teoria.

L'ex giudice, con l'aiuto di Ozan, riuscirà così ad ottenere un nuovo campione di DNA di Dundar, grazie al quale scoprirà che il ragazzo non è suo figlio. Nonostante questo, Dundar continuerà a sentirsi parte della famiglia e dimostrerà anche un certo interesse verso Yesim.

Tradimento è ripartita il 29 agosto, buoni gli ascolti alla ripresa

Dopo la pausa estiva, la soap Tradimento è tornata in onda su Canale 5.

La serie ha ripreso il ciclo di appuntamenti che condurrà gli spettatori al finale di sempre il 29 agosto scorso, con buoni numeri in termini di ascolti.

La dizi turca è stata infatti seguita da 2.042.000 spettatori con uno share del 16.4%.