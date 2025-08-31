Le trame delle puntate turche di Tradimento previste prossimamente su Canale 5 raccontano che Guzide apprenderà che Dundar non è suo figlio grazie alla rivelazione di un'ostetrica, che informerà di aver visto la madre partorirlo in ospedale.

Un'ostetrica rivela a Guzide che Dundar non è suo figlio

Dundar era stato scambiato con Oylum alla nascita, pertanto Guzide inizierà a frequentare il giovane, mentre Ozan lo considererà già come suo fratello. Il clima di festa sarà rovinato dall'arrivo di un'ostetrica che racconterà alcuni dettagli importanti su Dundar: la donna informerà Guzide che non può essere il suo primogenito poiché tanti anni prima ha assistito in prima persona al parto della madre.

L'ostetrica sospetterà che anche Dundar sia stato ingannato. Guzide, a questo punto, crederà che dietro tutto questo ci sia lo zampino della matrigna di Dundar, intenzionata a estrometterlo dall'eredità del marito, consapevole che non sia suo figlio biologico.

Dundar dimostra di nascondere un segreto

Oylum non potrà accertarsi di essere la figlia biologica del padre di Dundar, il quale è deceduto in un incendio. Guzide, intanto, apparirà desiderosa di effettuare un secondo test del Dna sul giovane politico, che intanto inizierà a comportarsi in modo strano. Dundar, grazie a una confidenza di Yesim (ormai diventata sua amica intima) scoprirà che l'ostetrica ha comunicato a Guzide che non può essere suo figlio.

Il giovane apparirà molto infastidito quando capirà che Ozan l'ha invitato a mangiare per capire le sue vere intenzioni e ben presto dimostrerà effettivamente di nascondere qualcosa di losco.

Tolga è corso in ospedale da Oylum

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine agosto su Canale 5, Mualla ha raccontato a Celal che Kahraman è il figlio di un tradimento del marito con una danzatrice del ventre.

Ipek, invece, ha affrontato Guzide e Sezai dopo la scoperta che sono diventati marito e moglie. L'avvocato arrabbiato ha rinnegato sua figlia, che ha lasciato il luogo dell'incontro.

Tolga, intanto, è corso in ospedale da Oylum, dove Kahraman ha riaperto gli occhi in seguito ad una delicata operazione.

Ipek, invece, ha elaborato un piano per vendicarsi di Yesim, coinvolgendo Azra, che nel frattempo è apparsa esasperata dal ruolo di tata e domestica. Le due hanno rubato il portatile di Oltan e copiato il video in cui Yesim sembra fare l'escort.

Infine Ilknur ha dettato degli ordini a Oznur ma lei l'ha zittita, ricordandole che rischia di essere licenziata per aver spettegolato su Oylum e Tolga.