Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Yildiz riuscirà a cancellare l’audio con cui Ender la ricatterà, ma resterà sconvolta quando troverà sul telefono della rivale alcune foto compromettenti. Le immagini mostreranno Alihan a letto proprio con Ender.

Yildiz e l’alleanza con Ender contro le nozze di Kemal e Zehra

Ender avrà un incontro con Yildiz, in cui le illustrerà il suo piano per impedire le nozze tra Kemal e Zehra. Le dirà a chiare lettere che vuole essere sua alleata e Yildiz accetterà, peccando di ingenuità, visto che non penserà al fatto che Ender possa registrare la loro conversazione, perché lo farà.

Fatto sta che il loro piano non funzionerà: Kemal e Zehra si sposeranno, ed Ender userà quella conversazione registrata per bruciare il terreno intorno a Yildiz. La farà litigare prima con la cugina Irem, poi con Zeynep e alla fine userà quell'audio per minacciare direttamente Yildiz.

Alihan vorrà divorziare, ma Ender tenterà di fermarlo

Alihan vorrà divorziare da Ender per tornare con la sua Zeynep, ma lei non avrà nessuna intenzione di accontentarla e vorrà impedire la separazione. Per questo vorrà che Yildiz diventi sua complice: deve convincere Zeynep sul fatto che lei e Alihan siano veramente innamorati, e che il loro non sia solo un matrimonio sulla carta. Se non farà quello che le dice, Ender andrà da Halit e gli farà sentire l'audio dopo Yildiz dice apertamente che vuole fermare le nozze tra Kemal e Zehra.

Yildiz non vorrà fare del male alla sorella, per questo dovrà ingegnarsi per trovare un piano e impedire che tutto ciò accada.

Yildiz chiederà aiuto a Dündar per rubare il telefono di Ender

Per portare a termine il suo obiettivo, Yildiz si avvalerà della collaborazione di Dündar, ragazzo dal cuore tenero, innamorato pazzo di Zeynep, ma anche dalle amicizie malavitose. Gli chiederà se può aiutarla a rubare il telefono a Ender e lui non si tirerà di certo indietro. Chiederà ai suoi uomini di seguire Ender e i due la beccheranno mentre farà shopping in un centro commerciale. Quando vedranno che Ender appoggerà la borsetta vicino alla cassa, creeranno un diversivo per rubargliela.

Yildiz troverà le foto compromettenti di Alihan ed Ender

I due riusciranno a farla franca e a consegnare il telefono a Dündar, che immediatamente convocherà Zeynep per darle il dispositivo. La ragazza sarà al settimo cielo, finalmente Ender non può più minacciarla. Si troverà sul taxi, intenta a tornare a casa. Prenderà il telefono di Ender e cancellerà subito l'audio incriminato. Tuttavia, sarà molto curiosa e guarderà anche la galleria delle foto. Resterà di sasso quando troverà diverse immagini che ritraggono Ender a letto con Alihan. Yildiz non saprà cosa fare: dovrà tenere la cosa per sé o rivelare tutto a Zeynep?