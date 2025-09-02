In queste ore continuano a trapelare le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne registrata il 1° settembre. In studio c’è stata un’accesa discussione tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella, e Maria De Filippi è intervenuta per difendere Giuseppe Molonia, al centro dello scontro tra i due protagonisti del trono Over.

La conduttrice si schiera

Lo scorso 1° settembre, negli studi di Uomini e donne si è parlato anche di un cavaliere che quest'anno ha scelto di non partecipare perché ha trovato una fidanzata fuori.

Le anticipazioni della registrazione di lunedì svelano che Alessio e Rosanna hanno battibeccato su Giuseppe e sulle ragioni per cui la dama ha deciso di interrompere la loro relazione.

Tra i due c'è stato un vivace botta e risposta, ma, a un certo punto, Maria De Filippi si è intromessa e ha preso le parti di Giuseppe, che non era presente.

La presentatrice ha sottolineato che non è bello parlare di chi non c'è, e questa sua affermazione ha messo fine alla lite in corso al centro dello studio.

Un trono vuoto accanto a Flavio e a Cristiana

Al termine delle riprese di Uomini e donne di lunedì 1° settembre è trapelata un'anticipazione che ha fatto piacere ai fan: in studio c'era un trono vuoto e molto probabilmente a breve verrà presentato un terzo tronista, uomo o donna.

La teoria più accreditata è quella sull'ingresso nel cast di uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, ma non sarebbe da escludere neppure l'ufficializzazione di un volto già noto (magari un'ex corteggiatrice come Nadia) o quella di un giovane alla sua prima esperienza davanti alle telecamere.

Gli spoiler della registrazione che si svolgerà martedì 2 settembre potrebbero fare chiarezza a riguardo, quindi non resta che aspettare qualche ora per scoprire se sarà presentata una new entry.

L'uscita di scena per amore

Tornando a Giuseppe, una settimana fa è stato ospite di una puntata e si è confrontato con l'ex fidanzata Rosanna.

Se la dama si è riaccomodata nel parterre dopo il faccia a faccia, il cavaliere ha comunicato a tutti che ha trovato l'amore durante le vacanze e che non parteciperà alla nuova edizione di Uomini e donne.

L'ex compagna di Molonia, invece, ha già voltato pagina e nelle registrazioni di questi giorni ha accettato sia il corteggiamento di Federico Mastrostefano che quello di Simone, un nuovo componente del cast Over.

Al momento, dunque, l'avventura di Giuseppe nel dating show si è interrotta, ma c’è chi non esclude un suo ritorno nel caso di rottura con la nuova fidanzata.