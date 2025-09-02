Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre rivelano che Gianluca cercherà di lasciarsi andare con suo padre Alberto, venendo così coinvolto in un'iniziativa che finirà per farlo nuovamente soffrire.

E mentre Gennaro Gagliotti si riprenderà dopo il periodo trascorso in ospedale e sarà pronto a rimettere piede all'interno dei Cantieri, Guido cercherà in tutti i modi di corteggiare nuovamente la sua ex, Mariella.

Gianluca soffre per il suo passato: anticipazioni Upas dal 15 al 19 settembre

Alberto tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a suo figlio Gianluca coinvolgendolo in un incontro con Federico.

Peccato che la cosa finirà per riaprire delle vecchie ferite nel cuore di Gianluca: l'incontro gli farà di fatti toccare con mano quanto abbia avuto un padre assente da piccolo.

Gianluca si ritroverà così, ancora una volta, a soffrire per il suo passato e non riuscirà a non dare la colpa proprio a suo padre, Alberto Palladini.

Intanto Guido tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi alla sua ex Mariella e proverà nuovamente a corteggiarla. Questa volta, però, dovrà stare attento alle insidie di Sasà, che intende proteggere la sua amica.

Nei prossimi episodi di Upas Gennaro si riprenderà e tornerà ai Cantieri Flegrei

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Gennaro si riprenderà dopo l'aggressione e sarà finalmente dimesso dall'ospedale.

L'astuto Gagliotti sarà subito intenzionato a rientrare ai Cantieri Flegrei, dove intende riprendere in mano le redini della situazione tornando a vestire i panni di ad dell'azienda.

Al suo fianco, in questo momento, continuerà a esserci Vinicio: il ragazzo non sembrerà intenzionato a lasciare da solo suo fratello in un momento così delicato nonostante le pressioni da parte di Alice, che cercherà di convincerlo a lasciare al più presto Napoli per tornare alla loro vita.

Nelle puntate precedenti Gennaro è stato aggredito da Roberto Ferri

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Gennaro ha scoperto il piano di Marina e Antonietta, che si sono alleate per cercare di incastrarlo in merito al caso della morte di Assane.

Lo scopo era quello di registrarlo in segreto e portarlo a confessare il suo coinvolgimento: il piano è però fallito.

Scoperta la cosa, Gennaro ha finito per aggredire Marina ed è stato per questo percosso da Roberto Ferri, intervenuto per proteggere la sua compagna dalla veemenza dell'imprenditore.