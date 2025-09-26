La prima settimana di Uomini e donne si è conclusa, ma i fan già sanno che tra pochi giorni saranno registrate nuove puntate. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sui social, le prossime riprese del dating show sono in programma lunedì 29 e martedì 30 settembre, e in quei giorni si dovrebbe dare spazio alle esterne dei tronisti e alle nuove conoscenze di Gemma Galgani e Sabrina Zago, protagoniste assolute di questo avvio di stagione.

Le date delle nuove registrazioni

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 26 settembre ha chiuso la prima settimana di messa in onda dell'edizione 2025/2026.

Dopo il weekend, i telespettatori assisteranno a nuovi appuntamenti e verranno aggiornati su quello che accadrà in studio nel corso delle due registrazioni che sono in programma per la prossima settimana.

Il cast si riunirà agli Elios lunedì 29 e martedì 30 settembre, e in quei giorni circoleranno sul web le anticipazioni di tutto quello che succederà tra i personaggi più discussi del parterre.

La curiosità dei fan è rivolta anche alle conoscenze che intraprenderanno Gemma e Sabrina dopo le ultime delusioni: Gemma è stata rifiutata da Mario più di una volta (lui ha detto che la considera solo un'amica), mentre Sabrina ha chiuso con Enrico perché lui è interessato anche a Cinzia.

Le due protagoniste del Trono Over potrebbero rimettersi in gioco già dalle prossime riprese.

L'inizio del percorso di Sara

Nelle puntate di Uomini e donne che verranno registrate il 29 e il 30 settembre, si parlerà anche dei tre tronisti e delle esterne che hanno fatto durante la settimana.

Se i percorsi di Flavio e di Cristiana sono già avviati, la new entry Sara non è ancora uscita con nessuno dei ragazzi che si è ritrovata di fronte quando Maria De Filippi l'ha sorpresa chiedendole di accomodarsi sulla poltrona rossa.

In una delle prossime riprese, la giovane dovrebbe essere chiamata a commentare i primi appuntamenti con i suoi corteggiatori.

Flavio, invece, sembra non aver battuto ciglio di fronte al "sì" della sua pretendente a diventare una nuova tronista del dating show.

Incerta l'ospitata di Gianmarco e Cristina

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi spera che in una delle prossime registrazioni ci sia il confronto tra Gianmarco e Cristina, un faccia a faccia che in tanti aspettano da quando i due hanno confermato che non sono più una coppia.

La redazione dovrebbe essere in buoni rapporti con entrambi i ragazzi, quindi non sarebbe da escludere un eventuale invito per un'ospitata in una delle puntate che si svolgeranno il 29 e il 30 settembre, ma che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5.