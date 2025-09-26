Non mancheranno i colpi di scena negli episodi finali di Tradimento, in onda su Canale 5 il venerdì sera. Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) chiederà il divorzio alla neo-moglie Ipek Okuyan (Ilayda Cevik), dopo aver saputo che ha perso il figlio che aspettava da lui.

Oltan caccia Ipek dopo averla sposata

Ipek sconvolgerà suo padre Sezai rivelandogli di essere incinta e lo farà quando lui minaccerà di denunciarla con l’accusa di aver ucciso Serra (İrem Tuncer). Dopo aver appreso che è Oltan il padre di suo nipote, Sezai lo affronterà e lo inviterà ad assumersi le proprie responsabilità.

Non appena Ipek diventerà sua moglie, Oltan la caccerà via, dicendole di non voler sapere più nulla di lei e del bambino che porta in grembo.

Oltan apprende che la moglie Ipek ha avuto un aborto

Dopo essere stata scagionata, Selin (Burcu Söyler) finirà agli arresti domiciliari. Sarà ancora sconvolta per la morte della sorella Serra, avvenuta mentre lei si trovava in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere il marito Tolga (Caner Şahin). A proposito di quest’ultimo, Selin lo convincerà a manomettere il suo braccialetto elettronico, dicendogli che vuole recarsi alla tomba della defunta sorella. In realtà, Selin si presenterà a casa di Ipek e dopo averla accusata dell’omicidio di Serra, le lancerà una maledizione.

A seguito dell’aggressione, Ipek accuserà forti dolori al basso ventre e finirà in ospedale.

Ipek andrà su tutte le furie quando i medici le diranno che ha perso il bambino. Nel contempo, Neva metterà al corrente Oltan dell’aborto di Ipek. Non appena verrà a conoscenza dell’interruzione della gravidanza della moglie, le farà recapitare i documenti del divorzio.

Riepilogo sulla fine della relazione tra Oltan e Ipek

La relazione tra Oltan e Ipek è iniziata con un bacio inaspettato. Con il passare dei giorni, l’imprenditore ha aperto il suo cuore alla fidanzata, rivelandole che non aveva mai provato per nessuna donna dei sentimenti così forti. Successivamente, Oltan ha lasciato Ipek per avergli nascosto di aver inscenato la sua morte.

Ipek non è riuscita a farsi perdonare, nonostante l'abbia implorato di darle un’altra possibilità e di comprendere le sue ragioni. A quel punto, l’imprenditore si è sfogato con Tolga, dicendogli che pensava di aver ritrovato l’amore con Ipek, mentre la ragazza ha ammesso alla sua tata Neva di volerlo riconquistare. Quando ha scoperto di essere incinta, la ragazza era al settimo cielo e si è illusa di poter recuperare il rapporto con Oltan.