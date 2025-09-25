Venerdì 26 settembre andrà in onda l'ultima puntata settimanale di Uomini e donne e le anticipazioni rivelano che Gemma Galgani finirà al centro dell'attenzione per una scelta inaspettata. Dopo un unico appuntamento, interromperà la conoscenza con Pasquale e Tina Cipollari non perderà l'occasione per criticarla davanti a tutti.

La decisione di Gemma sorprende

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è cominciata nel segno di Gemma. Gran parte delle puntate, trasmesse su Canale 5 questa settimana, sono state dedicate alla dama e alle sue nuove frequentazioni.

Il 26 settembre andrà in onda un appuntamento che è stato registrato alla fine di agosto, in cui Gemma comunicherà a tutti la volontà di non portare avanti la conoscenza con Pasquale.

Dopo una sola esterna e qualche presa in giro bonaria nei confronti di Tina, sceglierà di non vedere più il cavaliere che aveva apostrofato l'opinionista con il termine "panzerottina".

Questa mossa di Gemma non passerà inosservata, anzi, Tina coglierà l'occasione per criticarla e per ricordare a tutti che lei aveva previsto che sarebbe andata così sin dal primo incontro tra la dama e il cavaliere.

Il nuovo interesse per Mario

La prossima settimana nelle puntate di Uomini e donne, in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, Gemma si dichiarerà per un altro cavaliere del parterre.

Le anticipazioni svelano che la dama mostrerà un forte interesse nei confronti di Mario, uscirà in esterna con lui, ma sarà gelosa delle attenzioni che dedicherà a Magda.

La conoscenza tra i due, però, non durerà molto: Gemma cercherà di capire se il suo sentimento è corrisposto, ma si renderà conto che il cavaliere la vede solo come un'amica e chiuderà definitivamente anche con lui.

Le emozioni della prima settimana

Nelle puntate di Uomini e donne andate in onda dal 22 al 26 settembre è accaduto di tutto.

In pochi giorni, i telespettatori hanno assistito alle presentazioni dei nuovi tronisti Flavio e Cristiana e ai loro primi approcci con chi li vorrebbe corteggiare, all'esterna tra Gemma e Pasquale in cui prendevano in giro Tina, alla sfuriata di quest'ultima sia nei camerini che in studio, al confronto tra Sarah, Valerio e Ary di Temptation Island, alle rivelazioni di Lucia, che sono costate il trono a Rosario, al faccia a faccia tra gli ex Gloria e Guido, alle lacrime di Rosanna per la fine della storia con Giuseppe, e all'esordio di Federico nel parterre Over a distanza di più di quindici anni dal suo percorso come tronista.