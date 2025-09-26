Nelle prossime puntate della soap turca La notte nel cuore, Samet Sansalan (Burak Sergen) rischierà la vita dopo aver avuto un terribile incidente stradale. Appena scoprirà che nessuno dei suoi figli è compatibile per donargli il rene, Samet confesserà di essere il padre di Bunyamin (Bulent Polat), il quale si infurierà per averlo riconosciuto soltanto adesso e non avrà alcuna intenzione di salvarlo.

Samet ha bisogno di un trapianto di rene per salvarsi

Ben presto, Samet si pentirà di aver cacciato la moglie Sumru (Ece Uslu) dalla sua lussuosa villa.

L’uomo le chiederà di tornare insieme il giorno dell’udienza del divorzio, venendo respinto. Nonostante ciò, Samet continuerà a implorare Sumru di dargli un’altra possibilità, fino ad arrivare ad inseguirla con la sua automobile. L’uomo avrà un incidente stradale, dopo aver invaso la corsia inversa e non essersi reso conto dell’arrivo di un camion.

A seguito del ricovero d’urgenza in ospedale, Samet avrà bisogno di un trapianto di rene per salvarsi. A quel punto, tutti i Sansalan si sottoporranno al test di DNA, ma nessuno risulterà compatibile.

Bunyamin su tutte le furie con Samet

Quando Samet riprenderà i sensi, sconvolgerà tutti i suoi familiari rivelandogli di essere il padre di Bunyamin e di averlo sempre saputo.

Quest’ultimo si sentirà tradito e umiliato dal suo padrone, per avergli tenuto nascosto il loro legame di parentela per tutto questo tempo. In preda alla furia, Bunyamin si scaglierà contro Samet, per avergli fatto vivere la sua infanzia accanto a un uomo violento che credeva suo papà.

Non appena, Bunyamin sarà furioso con lui anche per averlo trattato come uno schiavo, Samet si giustificherà dicendogli di essere stato costretto a tacere su ordine di colui che ha finto di essere suo padre. Anche se Samet gli chiederà perdono, Bunyamin lo respingerà con la consapevolezza non avrebbe mai svelato che è suo figlio se non fosse stato in pericolo di vita.

Samet ha cacciato di casa la moglie Sumru

A differenza di Samet, che ha nascosto a tutti di essere il padre di Bunyamin, Sumru ha trovato il coraggio di confessare ai Sansalan di aver avuto una relazione precedente al matrimonio, da cui sono nati Nuh (Aras Aydin) e Melek (Hafsanur Sancaktutan).

Nonostante, la donna abbia precisato che i gemelli sono il frutto di una violenza, sentendosi tradito, Samet si è rifiutato di perdonarla e l’ha mandata via di casa, rendendo felice la sorella Hikmet (Esra Dermancıoğlu). Quest’ultima in precedenza aveva ricattato Sumru, proprio per aver scoperto che in passato ha abbandonato Nuh e Melek. Inoltre, Hikmet ha costretto Sumru a cederle metà della villa e i gioielli di famiglia, in cambio del suo silenzio.