Giovedì 25 settembre si è formata la nuova classe di Amici, e le anticipazioni del web svelano che anche quest'anno c'è una ballerina di latinoamericano. Dopo Alessia, a rappresentare questo genere di danza sarà Maria Rosaria, una giovane di origini napoletane che solo su Instagram ha più di un milione di follower. La ragazza ha ricevuto il "sì" sia da Alessandra Celentano che da Emanuel Lo, quindi ora sarà lei a scegliere chi diventerà il suo tutor.

Una nuova allieva famosa sui social

La prima puntata di Amici è stata registrata il 25 settembre, quindi sul web stanno già circolando i nomi dei ragazzi che hanno ottenuto la maglia da titolare.

Stando a quello che è emerso al termine delle riprese, i professori hanno promosso 18 talenti, e più della metà sono cantanti.

Per quanto riguarda la categoria ballo, sono stati scelti alunni con caratteristiche diverse (da chi spicca nel contemporaneo a chi è più preparato nel classico) e anche quest'anno c'è un rappresentante dello stile latinoamericano.

Alessandra Celentano e Emanuel Lo, infatti, hanno apprezzato l'esibizione di Maria Rosaria e hanno detto che la vorrebbero nella loro squadra: ora toccherà alla giovane latinista decidere se farsi seguire dalla maestra (come è stato per Alessia nella scorsa edizione) o dal docente di hip-hop.

La nuova allieva della scuola, inoltre, è seguitissima sui social: soltanto su Instagram, infatti, ha 1,1 milioni di follower e attualmente è la titolare più popolare.

I primi pareri dei fan su X

Maria Rosaria ha 17 anni e spopola anche su TikTok, dove è seguita da circa 2 milioni di persone. Questa popolarità potrebbe favorire la ragazza all'inizio del percorso ad Amici, ma a lungo andare potrebbe risultare un'arma a doppio taglio come è accaduto a Diego Lazzari l'anno scorso.

"Ma lei ha già milioni di follower, perché è lì?", "Lei è bravissima, ha fatto Ballando con le stelle da piccola e un talent americano con Jennifer Lopez", "Cosa stanno vedendo i miei occhi", "Lei è pazzesca, la conosco", "Ormai se non sono famosi non li prendono", "Da quello che so è brava", "La brutta copia della campionessa dell'anno scorso", si legge su X da quando è trapelata l'identità della latinista dell'edizione 2025/2026 del talent.

Lorella Cuccarini sceglie Michelle Cavallaro

Un'altra nuova allieva di Amici che il pubblico potrebbe già conoscere è Michelle, ex concorrente de Il collegio.

La giovane cantante è entrata nella scuola grazie al "sì" di Lorella Cuccarini, l'unica insegnante che ha apprezzato il suo inedito intitolato Gipsy.

La ragazza ha oltre 600mila follower su Instagram e in passato sarebbe stata legata sentimentalmente ad Alex Wyse, anche lui alunno del talent.