Nei prossimi episodi di Tradimento, Azra intraprenderà una battaglia legale contro lo zio Tarik con l’aiuto di Guzide. Intanto Sezai scoprirà di essere il padre di Kahraman.

Yesim si ricongiunge con la figlia Oyku

Ancora una volta, Tarik allontanerà la moglie Yesim da loro figlia Oyku, dopo averla sorpresa in compagnia del suo presunto figlio Dündar. Tarik ingannerà la bambina, facendole credere che sua madre si sia trasferita in Australia.

Ben presto, Yesim incontrerà la figlia a scuola e le dirà che suo padre le ha mentito. Dopo aver deluso la bambina, Tarik sarà costretto a cedere la sua casa a Yesim per farla ricongiungere con Oyku, ma le vieterà di ospitare sua zia Ilknur e Dundar.

Azra chiede scusa a Guzide

Azra scoprirà che suo zio Tarik ha smesso di pagare la clinica in cui si trova sua madre. Non appena Tarik le dirà che deve provvedere da sola a tutte le spese, Azra scoprirà che, in passato, era stato suo zio a negare un aiuto economico ai suoi genitori, non Guzide. A quel punto, la ragazza chiederà perdono a Guzide e le dirà di aver bisogno del suo aiuto legale per riprendersi ciò che spetta alla sua famiglia.

Sezai furioso con Kadriye

Anche Sezai sarà protagonista, dopo la fine del matrimonio con Guzide. Deciderà di lasciare l’hotel di Kahraman per tornare ad Avanos. Informato della partenza di Sezai, Kahraman gli farà visita nella sua stanza e noterà che ha la sua identica voglia su una spalla.

Avendo scoperto che Sezai e sua madre Kadriye si sono amati in passato, Kahraman capirà che l’avvocato è il suo vero padre. Dopo aver detto a Oylum di non essere figlio del marito di sua zia Mualla, il giovane chiuderà ogni rapporto con Kadriye e sorprenderà Sezai rivelandogli il loro legame di parentela.

Appena scoprirà di essere il padre di Kahraman, Sezai gli chiederà perdono per non essersi preso cura di lui. Inoltre, Sezai accuserà Kadriye di avergli nascosto che Kahraman è il loro figlio. Una volta avuta la conferma, Kahraman restituirà a Mualla i beni della famiglia Dicleli. Poi si trasferirà da Guzide con Oylum e il piccolo Can, in attesa di una nuova sistemazione.

Azra si è alleata con Ipek, Serra e Tarik contro Guzide

Dopo l’arrivo a Istanbul, Azra si era alleata con Ipek e Serra per vendicarsi di Guzide, l’ex moglie di suo zio Tarik. In seguito, quest’ultimo ha potuto contare sulla complicità della nipote per separare Sezai e Guzide. Tarik ha usato il filmato che incastra Ipek per la morte di Serra, ottenuto da Azra, per costringere Sezai a firmare i documenti del divorzio.