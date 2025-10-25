Venerdì 24 ottobre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici. Le anticipazioni della puntata, che andrà in onda domenica 26 ottobre alle ore 14 su Canale 5 e trapelate dal sito SuperGuida TV, annunciano che tre allievi saranno eliminati. Alessandra Celentano caccerà Tommaso dalla scuola, mentre Frasa e Matilde dovranno lasciare il programma dopo aver perso la sfida. Spazio quindi all’ingresso di Angie e Paola, rispettivamente cantante e ballerina. In studio, intanto, tornerà Emma Marrone per giudicare le performance canore degli allievi, mentre Rossella Brescia ha valutato i ballerini.

Alessandra Celentano non vuole illudere Tommaso e lo manda via da Amici

Alessandra Celentano prenderà una decisione irrevocabile nella puntata di Amici in onda il 26 ottobre. La maestra di danza riterrà opportuno mandare via Tommaso per non illuderlo ulteriormente. Dopo un mese dal suo ingresso nella scuola, infatti, l’insegnante si è resa conto che l’allievo non riesce a tenere il passo degli altri ragazzi. Celentano aggiungerà anche che, secondo il suo punto di vista, Tommaso avrebbe bisogno di più tempo per apprendere e che, proprio per questo, il talent show non è il contesto adatto per permettergli di fare reali progressi.

Frasa e Matilde perdono la sfida e lasciano Amici

Nel frattempo, Tommaso non sarà l’unico allievo a lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Nella puntata del 26 ottobre, infatti, altri due ragazzi abbandoneranno la scuola, ma per una motivazione diversa rispetto al loro compagno. I due allievi, infatti, affronteranno la sfida e la perderanno entrambi: Frasa sarà costretto a cedere il suo posto ad Angie, mentre Matilde lascerà il banco a Paola. Spazio anche alle esibizioni di cantanti e ballerini, giudicate rispettivamente da Emma Marrone e Rossella Brescia. Il primo posto nel canto sarà assegnato a Riccardo, mentre Penelope arriverà ultima. Opi e Plasma si classificheranno terzultimo e penultimo, finendo al ballottaggio. Sarà Plasma a offrirsi volontario per affrontare la sfida. Per la danza, invece, Maria Rosaria si distinguerà conquistando la vetta della classifica, mentre Anna sarà all’ultimo posto.

Il ballottaggio vedrà protagonisti Alex e Pierpaolo, e sarà quest’ultimo a ottenere il maggior numero di voti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia a Michele

Nelle precedenti puntate di Amici, andate in onda su Canale 5, Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia a Michele. Nel frattempo, si sono svolte le sfide di Michelle e Alex che, a differenza di quanto accade abitualmente, sono state trasmesse nel daytime. Entrambi hanno vinto e quindi hanno potuto proseguire il loro percorso nella scuola. Alessandra Celentano, intanto, ha consegnato agli alunni di danza delle dispense e un libro, chiedendo loro di iniziare a studiare. In seguito, la maestra ha interrogato i ragazzi, assegnando anche qualche insufficienza.